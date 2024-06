Ghost of Tsushima, il film potrebbe aver trovato la sua prima star

Chad Stahelski si occuperà nei prossimi mesi di adattare il videogioco Ghost of Tsushima sul grande schermo, e a quanto pare ora è emerso un primo nome che potrebbe fare parte del cast.

L'open world (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) diventerà prossimamente un lungometraggio con attori in carne e ossa.

Il film dedicato al gioco sarà davvero "colorato" e unico, sebbene l'uscita non è comunque dietro l'angolo.

Come riportato anche da ComicBook, l'adattamento cinematografico di PlayStation del videogioco Ghost of Tsushima potrebbe aver trovato il suo primo membro del cast: parliamo della star di Shogun Hiroyuki Sanada.

Secondo l'insider "DanielRPK", Sanda è attualmente in trattative per recitare in Ghost of Tsushima.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per il momento non si sa quale ruolo Sanda interpreterà nel film, ma molti fan hanno già riscontrato una serie di somiglianze con il personaggio di Lord Shimura.

Nel gioco, Shimura è lo zio del protagonista principale, Jin Sakai, e finisce per avere un ruolo fondamentale negli eventi della storia (tranquilli, non faremo alcuno spoiler sulla storia per non rovinarvi la sorpresa).

Il potenziale casting di Sanda in Ghost of Tsushima ha senso, visto che l'attore ha tra l'altro già lavorato con il regista Stahelski (Sanada ha infatti recitato in John Wick 4 del 2023, il suo ruolo più recente sul grande schermo).

Sanada riprenderà anche il suo ruolo di Scorpion in Mortal Kombat 2, che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo in ogni caso anche che mesi fa Stahelski era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve.

Al momento in cui scriviamo manca anche il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene alcune voci indicano Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco omonimo.