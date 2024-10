Ghost of Tsushima è tornato "di moda", ma c'è un perché

Ghost of Yotei è stato rivelato il mese scorso e ha sicuramente "riacceso" l'ultimo State of Play di PlayStation.

Nel trailer del gioco abbiamo visto che si svolgerà diverse centinaia di anni dopo Ghost of Tsushima (che trovate su Amazon).

Questa volta il gioco avrà una protagonista femminile, nonostante tutte le stupide polemiche del caso.

Nonostante Ghost of Yotei abbia ben poco a che fare con Ghost of Tsushima, incluso il fatto che ne correggerà il difetto principe, sembra che la gente abbia ripreso in massa in primo capitolo, in vista del lancio del secondo gioco nel corso del prossimo anno.

Secondo TrueTrophies (via The Gamer), che sostiene di tenere traccia dei numeri di giocatori settimanali di ogni gioco per PS4 e PS5 sulle rispettive piattaforme, Ghost of Tsushima ha visto un enorme incremento di giocatori del 53% durante la settimana successiva alla rivelazione ufficiale di Ghost of Yotei.

L'avventura di Jin Sakai è infatti passata dalla posizione n. 35 della classifica alla n. 26. È solo il 17,9% in meno rispetto a The Last of Us Parte I, che è stato recentemente rilasciato su PlayStation Plus Extra.

Sfortunatamente, non abbiamo idea se questa massiccia spinta sia dovuta al semplice ritorno dei vecchi giocatori o ai nuovi arrivati nella serie, pronti a non farsi trovare impreparati una volta che Ghost of Yotei vedrà la luce.

Il nuovo gioco introduce una nuova protagonista, Atsu, ed è ambientato nel 1603 nelle terre attorno al Monte Yōtei (odierna Hokkaido). Gli sviluppatori non hanno ancora rivelato la data di uscita ufficiale (al momento vi è solo un generico 2025).

Nel frattempo, ricordiamo che Sucker Punch a quanto pare sembra avere le idee piuttosto chiare sul suo franchise. Difatti, pare proprio che Ghost of Yotei sarà "solo" l'inizio della serie, visto che sarebbero in arrivo spin-off e film di cui non sappiamo ancora molto.