Genshin Impact 5.4, ecco la data di rilascio e le novità

Il mondo di Genshin Impact continua a espandersi con l’arrivo della Versione 5.4, intitolata "Moonlight Amidst Dreams", disponibile a partire dal 12 febbraio.

HoYoverse ha appena annunciato tutte le novità in arrivo per il gioco (di cui trovate tanti gadget su Amazon), e c’è davvero tanto di cui parlare, dai nuovi eventi ai miglioramenti di sistema.

Il cuore di questa nuova versione è il ritorno del Mikawa Flower Festival, una celebrazione secolare che illumina Inazuma. Qui, umani e youkai si uniscono per creare un’atmosfera magica, tra giochi e sorprese.

Tra gli ospiti speciali, ci sarà anche la Raiden Shogun, pronta a regalare momenti indimenticabili ai viaggiatori.

Tra le novità più attese c’è l’arrivo della psicologa clinica Yumemizuki Mizuki, un nuovo personaggio 5 Stelle con visione Anemo e arma Catalyst.

Mizuki si distingue come un supporto versatile, in grado di aumentare il danno da Swirl e curare i membri del party.

Inoltre, dopo la Versione 5.5, entrerà nella rosa permanente dello Standard Wish Banner, rendendola un’aggiunta stabile per il futuro.

Tra gli Event Wish spiccano Mizuki e Sigewinne nella prima metà dell’aggiornamento, seguiti da Furina e Wriothesley nella seconda.

Per chi ama collezionare personaggi, sarà un’occasione imperdibile per espandere il proprio team con volti nuovi e abilità uniche.

L’aggiornamento non si ferma qui: arrivano quattro nuovi minigiochi, pensati per offrire un mix di avventura e divertimento: Incontri nel mondo aperto con i tuoi compagni di viaggio, una sfida di montaggio filmati, un gioco di pesca multiplayer e un evento di combattimento per testare le tue abilità sul campo.

Infine, la Versione 5.4 porta con sé alcune modifiche per semplificare il gameplay, tra cui l’introduzione dei Level-Up Plans nel Training Guide. Questo aiuterà i giocatori a potenziare i propri personaggi in modo più efficiente e intuitivo.

L’introduzione del Mikawa Flower Festival sembra puntare sulla bellezza e la magia di Inazuma, mentre Yumemizuki Mizuki rappresenta un’aggiunta interessante per chi ama ruoli di supporto strategici.

Il fatto che i personaggi come Mizuki entreranno successivamente nello Standard Banner è una scelta che aggiunge un tocco di equilibrio per chi gioca senza spendere.

Nell'attesa di scoprirlo, potete approfondirne tutto ciò che riguarda il gioco in questione dando un'occhiata anche alla nostre guide strategiche.