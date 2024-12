Genshin Impact 5.3 dal 1° gennaio: ecco le novità gratis

HoYoverse ha appena rilasciato una notizia che farà felici i fan di Genshin Impact: la versione 5.3, dal titolo Incandescent Ode of Resurrection, arriverà il 1° gennaio, e con essa numerose novità.

Il gioco continua infatti spedito la sua corsa.

In primis, il tanto atteso arrivo di Mavuika, l'Archon Pyro, che si unirà al gioco come personaggio giocabile.

Come riportato via comunicato stampa, la nuova versione introdurrà anche il quinto atto della quest principale, dove Mavuika e il Viaggiatore affronteranno l’Abisso in una battaglia decisiva, con l'elemento Pyro finalmente sbloccato per il protagonista.

I giocatori riceveranno Primogems, Fates Intertwined, un nuovo deltaplano e una selezione di personaggi a 4 stelle, tra cui un personaggio di Liyue, grazie al ritorno dell’evento Lantern Rite.

Previsti anche nuovi boss: il Wayward Hermetic Spiritspeaker e il Lord of Eroded Primal Fire, quest’ultimo un nuovo boss settimanale, daranno del filo da torcere ai più esperti.

Ma non solo: Xiangling otterrà un nuovo outfit gratis durante l’evento, e Hu Tao avrà la sua versione invernale, "Cherries Snow-Laden", oltre al fatto che la riduzione del tempo di respawn dei boss a 5 secondi senza dover teletrasportarsi, e l’aumento del limite dell’inventario degli artefatti sono solo alcune delle migliorie apportate.

In parallelo, HoYoFair 2025 si prepara a un programma speciale di fan art su YouTube, X e TikTok il 28 dicembre, con episodi inediti delle amate serie come If Genshin Had a Cyberpunk Anime: Progenitor e Genshin with Guns. Non mancherà un gioco di avventura basato su testo che accompagnerà l'evento.

Tra nuovi personaggi, eventi e ottimizzazioni, Genshin Impact continua a ingranare come un treno anche nel 2025. Speriamo solo che questa perseveranza non subisca una battuta di arresto.

Sperando che ciò non accada, potete approfondirne tutto ciò che riguarda il gioco in questione dando anche un'occhiata anche alla nostre guide strategiche.