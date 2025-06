Xbox sta decisamente plasmando il suo futuro per quanto riguarda la sua presenza nel mondo dei videogiochi, che potrebbe passare dall'abbandono totale dei dischi all'interno delle versioni fisiche dei giochi.

Come riportano alcuni utenti su Resetera, nelle nuove schede prodotto di Best Buy viene suggerito un potenziale cambiamento nelle strategie di distribuzione fisica per alcuni titoli importanti, inclusi quelli di proprietà Microsoft.

Mentre i dischi PS5 sono elencati, le versioni fisiche Xbox sembrano assenti, sollevando interrogativi sul futuro del formato fisico per la console di casa Microsoft.

Precisamente si parla delle inserzioni che riguardano le versioni fisiche di Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 e Gears of War Reloaded, che contengono al loro interno il solo codice per il download.

Le inserzioni delle versioni fisiche dei tre giochi per PlayStation 5 contengono sempre il disco, e The Outer Worlds 2ha addirittura due diverse SKU fisiche per la console Sony.

The Outer Worlds 2 is up for pre-order at PNP Games ($99.99 / $129.99) Standard (Internet required) PS5 https://lbabi.nz/zHTHk4 Premium PS5 (Internet Required Disc + Download code) https://lbabi.nz/D4Nfw9 XSX (code in box) https://lbabi.nz/UthNS0 #ad — Lbabinz 🇨🇦 (@lbabinz.bsky.social) 2025-06-09T11:58:11-05:00

La situazione solleva naturalmente interrogativi sulla strategia di Microsoft per le edizioni fisiche dei propri titoli, specialmente con l'enfasi crescente su Game Pass e la digitalizzazione.

È stano che anche giochi come Gears of War Reloaded, di proprietà diretta di Xbox, siano commercializzati in una versione fisica senza disco che contiene solo il codice di download.

Vedremo se ci sarà un chiarimento su questa strategia di pubblicazione futura, che sicuramente cambierà la percezione di Xbox nel mercato videoludico e segnerà un evidente punto di non ritorno.

Questo passa anche dall'arrivo del primo handheld marchiato Xbox, annunciato poche ore fa, che è un altro passo verso una direzione diversa per la divisione gaming di Microsoft.

Un punto fisso è sicuramente Game Pass, l'abbonamento di Xbox che permette di giocare tanti giochi gratis. Molti di questi sono stati annunciati anche nell'ultimo evento, e potete segnarveli controllando la nostra notizia al riguardo.