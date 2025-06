Una delle più grandi sorprese del 2025 per i fan degli sparatutto in terza persona ha appena ricevuto uno stop inaspettato. La versione PlayStation 5 di Gears of War: Reloaded non uscirà in Giappone, a causa di limiti imposti dal sistema di classificazione locale.

A confermarlo è stato direttamente il sito giapponese di Xbox, che ha riportato come “a causa delle restrizioni regionali e delle policy della piattaforma, Gears of War: Reloaded non sarà disponibile su PlayStation 5 in Giappone.”

Tuttavia, il titolo rimarrà accessibile nel Paese tramite Xbox Series X|S, PC, Game Pass (potete abbonarvi su Amazon) e Steam a partire dal giorno del lancio.

Il problema? Come spesso accade, il sangue, le rappresentazioni cruente e la violenza intensa hanno impedito al gioco di ottenere un rating approvato dal sistema CERO, l’ente giapponese preposto alla classificazione dei videogiochi.

A differenza di quanto succede in altri casi – dove i contenuti vengono censurati per superare l’ostacolo – questa volta non ci sarà una versione modificata o alternativa per il mercato nipponico su PlayStation 5.

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato a Game Spark: «I principali fattori sono stati il sangue, le rappresentazioni cruente e la violenza intensa, che hanno impedito l’approvazione CERO.»

Nessun commento invece sulla possibilità di una classificazione IARC 18+, alternativa spesso usata in altri contesti.

Ricordiamo che in passato titoli come Cyberpunk 2077 o Assassin’s Creed Shadows hanno subito pesanti modifiche per il rilascio in Giappone, tra cui la rimozione di amputazioni o la disattivazione di effetti visivi troppo espliciti.

È un peccato per i fan giapponesi su PS5, ma anche un promemoria: la strada verso un gaming davvero globale è ancora tutta in salita.

Nonostante la cancellazione su una piattaforma, Gears of War: Reloaded resta previsto su Xbox e PC, e arriverà regolarmente su PS5 nel resto del mondo entro la fine dell’anno (a quanto pare anche in versione fisica).