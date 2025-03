GCC Pokémon Pocket sta per "aggiustare" gli scambi: ecco le novità in arrivo

L'introduzione degli scambi in GCC Pokémon Pocket non era stata accolta esattamente come ci si aspettava: l'attesissima feature si è infatti rivelata notevolmente penalizzante per gli utenti, rendendo l'esperienza poco immediata e frustrante.

Gli sviluppatori avevano infatti deciso di applicare diverse restrizioni, ma in particolar modo la critica più comune era legata ai Gettoni scambio, nuova valuta estremamente difficile da ottenere e che, di fatto, rendeva molto difficoltoso organizzare scambi insieme ai propri amici.

Tutti feedback che erano stati ascoltati dagli autori, che avevano promesso di migliorare gli scambi il prima possibile: da allora non si erano più avute effettive notizie sulle potenziali novità. Almeno fino a pochi istanti fa.

Con un comunicato rilasciato sui social nelle scorse ore, GCC Pokémon Pocket ha annunciato l'intenzione di dire addio ai Gettoni scambio e rivoluzionare quasi interamente questa feature, anche se ci vorrà ancora un bel po' di pazienza.

Entro la fine di autunno 2025 verranno infatti sostituite dalla Sabbialuce, attualmente utilizzata esclusivamente per ottenere effetti cosmetici sulle proprie carte.

GCC Pokémon Pocket ha anche annunciato l'intenzione di aumentare la quantità distribuita per questa valuta, proprio per venire incontro a questo suo nuovo doppio utilizzo: si partirà dalla possibilità di ottenerne anche dopo aver sbustato carte già registrate nel Cardex.

La Sabbialuce potrà essere utilizzata solo per le carte con rarità da 3 a 4 diamanti, oltre alle carte da 1 stella: restano invece "gratis" gli scambi delle carte da 1 a 2 diamanti, mentre continuano a rimanere impossibili da scambiare tutte le altre carte più rare.

Inoltre arriverà un miglioramento alla qualità della vita tra i più richiesti: sarà possibile indicare direttamente in-game quali carte siete interessati a scambiare.

Attualmente i giocatori devono infatti organizzarsi con app e chat esterne, dato che non è possibile comunicare le proprie richieste in-game.

Nel frattempo, come gesto di buona fede da parte degli sviluppatori, già da adesso potrete riscattare 500 gettoni scambio: la quantità necessaria per poter scambiare una carta 4 diamanti.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena questo aggiornamento sarà effettivamente disponibile: