Anche questo mese non poteva mancare una nuova espansione su GCC Pokémon Pocket, sebbene questa volta si tratti di un più semplice miniset con un'unica bustina inedita.

Da questo momento potete iniziare le vostre sbustate con il set Crisi Ultradimensionale, dopo aver scaricato un apposito aggiornamento in-game prima dell'avvio dell'applicazione.

Come vi avevamo già anticipato sulle nostre pagine, anche questo set è dedicato alla settima generazione di mostri tascabili, con un focus in particolar modo alle Ultracreature.

Nello specifico troverete ben 69 nuove carte inedite da aggiungere al vostro Cardex, ma se includiamo tutte le varianti più rare, incluse le nuove carte Cromatiche, potrete arrivare a collezionare fino a 103 carte complessive.

Segnaliamo in particolare che la nuova carta immersive del set è Buzzwole-ex, confermando un ritorno ai Pokémon come focus delle varianti animate, dopo l'esperimento adottato nel precedente set con Lylia e Guzman.

La nuova carta più rara del set con rarità Corona è invece un'edizione dorata di Nihilego, mentre troverete 5 nuovi Pokémon-ex da collezionare, incluso il già citato Buzzwole.

Come nuove carte allenatori ci sarà invece spazio per Iridio, Bellocchio e Samina, insieme ad altre 4 carte strumento da collezionare: se siete curiosi di vedere tutte le carte in anteprima, così da iniziare a programmare i vostri nuovi mazzi, vi lasciamo al datamine completo pubblicato da Pokémon-Zone.

Il nuovo aggiornamento di GCC Pokémon Pocket include anche alcuni piccoli fix per le carte Rampardos e Clefable: nello specifico è stato cambiato il momento in cui ha luogo l'effetto dell'attacco Zuccata e la risoluzione di un problema per la mossa Forza Lunare.

Inoltre, gli sviluppatori segnalano di aver aggiunto lotte per gradi e nuove missioni a tema, con le quali potrete sbloccare nuove ricompense in-game.

Per quanto riguarda invece le modifiche per le lotte competitive, come vi anticipavo nelle scorse ore non sono ancora disponibili: sarà necessario attendere i prossimi mesi.

Non posso che concludere augurandovi buon divertimento con le vostre prossime sbustate: se volete supportarci e avete voglia di collezionarle anche nella vita reale, vi segnalo questo set su Amazon.