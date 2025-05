GCC Pokémon Pocket svela la nuova espansione Crisi Ultradimensionale

Pensavate di poter completare la vostra collezione di GCC Pokémon Pocket in tranquillità? Illusi, perché dal 29 maggio arriva la nuova espansione Crisi Ultradimensionale.

Il fenomeno delle Ultracreature è pronto a sconvolgere l'ecosistema di GCC Pokémon Pocket, il fortunato gioco di carte collezionabili per dispositivi mobile che continua ad arricchirsi di nuovi contenuti a sei mesi dal suo debutto.

Lasciate da parte quindi i vostri Guardiani Astrali, protagonisti dell'ultima espansione, e lasciate spazio a quelle Ultracreature che erano effettivamente emerse qualche tempo fa come primo sneak peek.

Questi esseri, noti per la loro apparizione nella settima generazione dei videogiochi Pokémon, porteranno nuove dinamiche e poteri nel gioco di carte collezionabili mobile.

Tra le Ultracreature che i giocatori potranno collezionare e schierare, spiccano nomi di rilievo come Buzzwole (presentato in una potente versione EX), Blacephalon, Nihilego e Guzzlord (anch'esso disponibile in una versione EX). L'arrivo di queste creature extradimensionali è destinato a influenzare profondamente le strategie di gioco, introducendo nuove sinergie e sfide per i duellanti.

The Pokémon Company ha già diffuso un trailer ufficiale che offre un primo sguardo approfondito ai contenuti di questa imminente espansione, stuzzicando la curiosità dei giocatori e fornendo un'anteprima delle carte che saranno disponibili.

Oltre alle nuove carte, Crisi Ultradimensionale offrirà anche contenuti esclusivi e opportunità per personalizzare l'esperienza di gioco. Sarà possibile ottenere una copertina speciale per il proprio mazzo, ispirata proprio alle nuove Ultracreature. Questa copertina potrà essere scambiata utilizzando i Buoni negozio a partire dalla data di lancio del set, il 29 maggio.

Torna anche una nuova Pesca Misteriosa, che offrirà ai giocatori la possibilità di ottenere ulteriori Buoni negozio, che saranno indispensabili per sbloccare una bacheca floreale esclusiva. Questa bacheca consentirà ai giocatori di esporre con stile la loro carta preferita, aggiungendo un elemento di personalizzazione alla propria collezione. L'eventosarà attivo dalle 08:00 del 12 giugno e si concluderà alle 07:59 del 29 giugno, offrendo quasi tre settimane per partecipare e raccogliere le ricompense.

Con l'introduzione delle Ultracreature e i nuovi eventi in arrivo, Crisi Ultradimensionale si preannuncia come un'espansione cruciale per GCC Pokémon Pocket, pronta a rinvigorire l'esperienza di gioco e a tenere impegnati i milioni di Allenatori in tutto il mondo.