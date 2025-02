Gaming TOP, prezzo imperdibile: questo notebook da gaming Asus è SCONTATO di 230€!

Se cercate un notebook da gaming potente e resistente, oggi c’è un’occasione da non perdere: ASUS TUF FA506NC-HN001W è disponibile su MediaWorld a 769€ invece di 999€, con uno sconto di ben 230€!

Vedi offerta su MediaWorld

Notebook da gaming ASUS TUF FA506NC-HN001W, chi dovrebbe acquistarlo?

Progettato per offrire alte prestazioni in gioco e nell’uso quotidiano, questo laptop monta un AMD Ryzen 5 7535HS, una NVIDIA GeForce RTX 3050 e 16 GB di RAM, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Il display IPS da 15,6 pollici a 144Hz con Adaptive-Sync riduce lag e tearing, permettendovi di godere di un gameplay ultra fluido.

Il design robusto e accattivante segue lo stile TUF Gaming, con una scocca rinforzata e dettagli a nido d’ape per un tocco aggressivo. Il sistema di raffreddamento avanzato assicura temperature ottimali anche durante le sessioni più intense, mentre il sistema audio DTS offre un suono potente e avvolgente per un’esperienza ancora più immersiva.

Non manca una tastiera retroilluminata ottimizzata per il gaming, con tecnologia Overstroke per una risposta immediata e tasti WASD evidenziati. La connettività è completa, con USB Type-C, Wi-Fi 6 e Bluetooth, per collegare le vostre periferiche e giocare ovunque con la massima stabilità.

Un’occasione imperdibile per chi vuole un portatile da gaming affidabile e performante a un prezzo scontato. Approfittate dell’offerta su MediaWorld prima che vada esaurita!

Vedi offerta su MediaWorld