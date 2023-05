GameStop Irlanda chiude i battenti: sconti su tutto

Il noto retailer GameStop avrebbe deciso di chiudere letteralmente in battenti in Irlanda.

Come forse saprete, il colosso delle vendite al dettaglio non sembra passarsela troppo bene negli ultimi tempi, complice anche la tendenza dei giocatori ad acquistare software digitale piuttosto che fisico.

Dopo che mesi fa la società avrebbe chiuso numerosi negozi in Europa, rendendo nebuloso il futuro del noto rivenditore, è il momento di una notizia che farà discutere.

Come riportato anche da Idle Sloth su Twitter, il più grande rivenditore di prodotti videoludici ha annunciato che chiuderà le proprie sedi in Irlanda.

La notizia è stata confermata ufficialmente sulle pagine di GameStop Irlanda, che ha preannunciato la definitiva chiusura dei vari negozi sparsi nel paese.

Per ora non sono state rilasciate dichiarazioni in merito ai motivi che hanno spinto alla decisione dell'azienda, ma immaginiamo che nei prossimi giorni verranno svelati i motivi.

In vista dell'addio, la catena ha messo in svendita i propri prodotti - inclusi giochi, console e accessori PlayStation, Xbox e PC - a prezzi davvero molto scontati, di base del 40%.

Al momento in cui scriviamo, non vi è alcun pericolo per la chiusura di sedi in altre nazioni d'Europa, Italia inclusa, zone in cui GameStop continua regolarmente a offrire i propri servizi.

