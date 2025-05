GameChat di Switch 2 non funzionerà senza un numero di telefono

Sembra che utilizzare la GameChat di Switch 2 potrebbe non essere così immediato per diversi giocatori, soprattutto se minorenni, dato che non sarà possibile utilizzare questa funzionalità senza aver prima registrato un numero di telefono valido.

Come riportato da ComicBook, la notizia è stata annunciata dalla stessa Nintendo in caratteri minuscoli sulla pagina ufficiale dedicata a questa funzionalità, anche se non viene spiegato il motivo di questa restrizione.

Come potete vedere voi stessi nello screenshot catturato qui di seguito, viene specificato chiaramente che GameChat non può essere avviato senza aver collegato un numero di telefono sul proprio account personale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Pur non essendo stata fornita una reale motivazione dietro questo limite, la spiegazione più plausibile sembrerebbe la volontà di bloccare utilizzi offensivi e non autorizzati: la casa di Kyoto aveva già avvertito che avrebbe registrato gli ultimi istanti di una videochiamata a tutela degli utenti, ma la necessità di un numero di telefono è un ulteriore step per la sicurezza.

Ovviamente la notizia ha già diviso la community: se da un lato c'è chi apprezza l'intento da parte di Nintendo di tutelare i minorenni su Switch 2, il rovescio della medaglia è che proprio quegli utenti potrebbero non essere in grado di utilizzare GameChat, rendendo quasi inutile perfino l'acquisto di una telecamera aggiuntiva (le trovate su Amazon).

Alcuni giocatori sottolineano infatti che è difficile che un minorenne riceva il consenso per l'utilizzo di un numero di telefono solo per poter effettuare chat vocali, soprattutto quando esistono altre applicazioni di messagistica istantanea che non hanno alcun tipo di restrizione.

Di conseguenza, diversi utenti si stanno chiedendo perché dovrebbero utilizzare GameChat invece di affidarsi ad app come Discord: un autentico controcircuito, dato che è stato perfino aggiunto un pulsante sui nuovi Joy-Con per avviare rapidamente le chat vocali.

Se non altro, gli utenti malintenzionati ci penseranno due volte prima di insultare altri utenti su GameChat, dato che Nintendo avrà sempre accesso al vostro numero personale. Staremo a vedere cosa accadrà alla prova dei fatti, quando Switch 2 sarà disponibile sul mercato.