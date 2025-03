Game Pass Core si aggiorna con 3 nuovi giochi gratis, da oggi

Oggi 26 marzo è sicuramente una giornata importante per gli utenti iscritti a Game Pass Core: il catalogo dell'abbonamento più economico di Xbox si aggiorna infatti con ben 3 nuovi giochi gratis, particolarmente interessanti.

Ricordiamo infatti che a differenza del catalogo presente sul piano Ultimate (che trovate su Amazon), Xbox Game Pass Core include una selezione limitata di videogiochi, con aggiornamenti mensili più o meno regolari e che includono alcuni dei prodotti più apprezzati dagli utenti.

L'aggiornamento di marzo è sicuramente molto interessante: i nuovi giochi gratis di oggi sono infatti Batman Arkham Knight, Tunic e Monster Sanctuary, ora disponibili anche sul piano più economico.

Inutile sottolineare che il piatto forte della selezione è indubbiamente l'ultimo capitolo della saga Batman Arkham, che ci svelerà come si concludono le vicende di Bruce Wayne nella trilogia inaugurata da Arkham Asylum.

Ovviamente sappiamo che Rocksteady aveva poi sviluppato Suicide Squad come sequel della saga di Arkham, ma a giudicare da come è stato trattato l'amatissimo supereroe — ritrattando parzialmente dopo l'ultimo aggiornamento — immagino che molti di voi sceglieranno di ignorarne l'esistenza.

Molto interessante anche Tunic, un metroidvania con uno stile grafico che richiama tantissimo la saga di Zelda, che ha già saputo stupire gli abbonati: il nostro Daniele Spelta lo aveva premiato con un 7.5/10 nella recensione dedicata, raccontadovi che è «un'avventura ricca di segreti, capace di andare ben oltre le apparenze».

A concludere questa intrigante tripletta ci pensa Monster Sanctuary, un metroidvania in pixel art con meccaniche simili a quanto visto nella saga di Pokémon, con oltre 100 mostri da collezionare e allenare in divertenti battaglie 3 vs 3.

Tutti titoli che erano naturalmente già presenti nei piani Standard e Ultimate, ma con cui adesso anche gli abbonati a Xbox Game Pass Core potranno divertirsi senza ulteriori costi aggiuntivi.

Colgo l'occasione per ricordarvi che da domani sarà disponibile un nuovo gioco gratis, esclusivamente su PC Game Pass e Game Pass Ultimate: potrete infatti provare Atomfall fin dal day-one.