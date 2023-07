Futurama torna in TV e per l'occasione sbarca su Fortnite

Fortnite non è certo nuovo ai crossover, e quello con Futurama arriva con un tempismo mefistofelico visto il ritorno della serie di Matt Groening in TV.

Il fenomeno più importante della storia moderna dei videogiochi, che ha spopolato ben oltre il gaming con i tanti gadget che trovate su Amazon, è stato un palcoscenico per tantissimi altri franchise di ogni tipo.

Che siano altre serie animate come Attack on Titan, oppure altri videogiochi famosissimi che hanno prestato personaggi e ambientazioni al battle royale, i crossover sono stati veramente tanti.

E ora che Futurama tornerà con una nuova stagione dopo 10 anni, il rilancio della serie comedy avrà anche il supporto di Fortnite.

Il crossover è uno di quelli più classici come spiegato nel post ufficiale, ma l'estetica e l'umorismo della serie di Matt Groening si prestano forse molti più di altri franchise alla comparsata nel battle royale.

Bender, Fry e Leela saranno i protagonisti assoluti del crossover, con i modelli dei personaggi disponibi nel Negozio oggetti insieme agli inevitabili costumi alternativi.

Ciascuno dei nuovi abiti presenta una variante in base all'universo di riferimento, ciascuno basato sulla versione del personaggio dell'Universo 1, che è stata introdotta in Futurama nella quarta stagione con "The Farnsworth Paradox".

Ogni personaggio avrà anche un piccone unico e un dorso decorativo. Bender brandirà un piccone di trave inflessibile, con Ben Rodríguez come suo dorso. Fry ottiene l'affascinante Ipnorospo, insieme a un gigantesco piccone schiaccianoci. Mentre Leela avrà un solido violino d'oro come piccone e il suo fido roditore come dorso.

Il crossover include anche un aliante a forma di Planet Express, la nave protagonista delle scorribande spaziali, e un'emote di affondo di Zoidberg.

Parlando di altri crossover di Fortnite, quello con Dragon Ball non sarà l'unica occasione in cui i personaggi di Akira Toriyama appariranno in un battle royale.

Ricorderete anche che il battle royale di Epic Games nel frattempo è diventato anche uno sport olimpico, in una decisione a dir poco storica.