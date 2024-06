From Software non licenzierà mai nessuno, parola di Miyazaki

Molte aziende stanno soffrendo in maniera evidente, in un momento storico in cui i videogiochi non sono mai stati così in crisi, ma From Software farà di tutto per non licenziare nessuno, finché ci sarà Hidetaka Miyazaki al comando.

Con una cadenza quasi settimanale vi riportiamo spesso di tantissimi studi e aziende che arrivano a chiudere quasi i battenti, o almeno a dover gestire dei tagli considerevoli della propria forza lavoro.

Non sfuggono a queste logiche neanche colossi come Xbox, che hanno preso la decisione di chiudere anche realtà molto importanti come Tango Gameworks, che ha chiuso i battenti ufficialmente non molto tempo fa.

Alcune aziende molto note si sono salvate, e tra queste c'è anche From Software.

Come riporta IGN US, infatti, Miyazaki ha detto che non può garantire al 100% che From Software sarà al sicuro dalla perdita di posti di lavoro, ma non lo permettà fintanto che avrà voce in capitolo all'interno dell'azienda.

C'è da dire che From Software è di proprietà del gruppo giapponese Kadowaka Corporation, quindi Miyazaki non ha il pieno controllo delle decisioni aziendali.

Tuttavia, il director di Elden Ring (lo trovate su Amazon) ha espresso la volontà di fare il possibile perché non ci siano altri licenziamenti:

«Parlando a me stesso e a questa azienda, voglio dire che questo non è qualcosa che augurerei allo staff di From Software nemmeno tra un milione di ann. Sono abbastanza sicuro che la nostra società madre Kadokawa lo capisca e condivida questo punto di vista.»

Miyazaki ha parlato anche dell'ex-presidente di Nintendo, Satoru Iwata, che passò alle cronache anche per essersi tagliato lo stipendio nel momento in cui l'azienda era in crisi nell'epoca Wii U, prendendo come esempio proprio la filosofia del defunto presidente di Nintendo.

«Finché questa società sarà sotto la mia responsabilità, è qualcosa che non permetterei che accadesse», chiude Miyazaki parlando dei licenziamenti.

Sul tema c'è stato anche un recente intervento di Shawn Layden, molto interessante, che ha voluto dare un consiglio a tutti i publisher su come affrontare questo momento.