Nuovo giorno, nuovi licenziamenti di massa: chiuso un intero team prima del primo progetto

Giusto qualche ora fa abbiamo documentato l'ennesima serie di licenziamenti in un settore che non sembra volersi riprendere, ovvero quella di Sumo Group, alla quale è seguita la chiusura di un intero studio ancora prima della pubblicazione di un primo progetto.

Come riporta Games Industry, infatti, il team interno Timbre Games è stato ufficialmente terminato nei licenziamenti recenti di Sumo Group.

«Sfortunatamente, abbiamo appreso oggi che Timbre Games sta chiudendo e l'intero team del nostro studio, composto da persone meravigliose e di eccezionale talento, non sarà più impiegato», aveva detto nella giornata di ieri la coordinatrice del reclutamento Jenna Dore.

Il direttore tecnico Campbell Dixon ha aggiunto:

«È stato un viaggio incredibile negli ultimi tre anni, avviare questo studio dal nulla e crescere fino a diventare un team di quasi 100 persone. Ho il cuore spezzato e così deluso dal fatto che non saremo in grado di finire il nostro gioco o mostrare a qualcuno lo straordinario lavoro che abbiamo fatto.»

Ad aggiungere ulteriore sgomento a questa notizia, infatti, è che Timbre Games non aveva ancora pubblicato nulla, come potete vedere dal sito che non riporta nessun progetto annunciato o tanto meno pubblicato.

Con sede a Vancouver, Timbre Games ha aperto nel 2021 come parte di Pipework Studios, che Sumo ha acquisito per 100 milioni di dollari a settembre 2020.

A seguito della prima indiscrezione, è arrivata poi la dichiarazione ufficiale del team:

«Siamo distrutti nel condividere che Timbre Games Studio sta chiudendo e dobbiamo dire addio al team più talentuoso, diversificato e incredibile nei giochi. Team e studi come Timbre si presentano raramente, ed è importante non notare che questo non riflette in alcun modo il talento e il duro lavoro delle nostre persone. Sono stati eccezionali. È stato un nostro privilegio poter lavorare fianco a fianco con ciascuno di loro.»

Sumo Group è nota soprattutto per i suoi servizi di lavoro su commissione e di co-sviluppo e ha creato giochi per artisti del calibro di PlayStation, Microsoft e SEGA.

Tra i titoli a cui ha lavorato c'è anche Forza Horizon 5 (lo trovate su Amazon), ed è una presenza fissa anche nei progetti più importanti del settore.

Ma nella giornata di ieri è arrivata la notizia del licenziamento del 15% della forza lavoro, in cui ricade appunto anche Timbre Games.