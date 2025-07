Pare siano previsti altri grandi giochi in arrivo per il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, con almeno 4 titoli che sarebbero già stati implicitamente "confermati" dalla stessa casa di Kyoto.

Sebbene tecnicamente non sia infatti arrivato alcun ulteriore annuncio ufficiale, con l'ultimo aggiornamento che risale all'arrivo di Mario Smash Football per GameCube, pare che i prossimi classici in questione siano previsti per Nintendo 64 e sarebero solo in attesa di essere rilasciati.

Come segnalato da My Nintendo News, diversi utenti hanno infatti analizzato più approfonditamente un video ufficiale dedicato al servizio in abbonamento, pubblicato solo lo scorso mese e che illustrava le novità in arrivo per l'applicazione, in contemporanea con il lancio di Switch 2.

Sebbene i giochi in questione sullo sfondo apparissero sfocati, i fan hanno identificato sagome e colori che corrisponderebbero perfettamente alle scatole originali di questi 4 grandi classici:

Donkey Kong 64

Forsaken 64

Glover

Super Smash Bros.

I più interessanti sono indubbiamente il primo capitolo di Super Smash Bros. e Donkey Kong 64, primo platform 3D dedicato al celebre gorillone di casa Nintendo e che sta tornando nuovamente d'attualità, visto l'imminente lancio di Donkey Kong Bananza su Switch 2 (potete prenotarlo su Amazon).

Ovviamente non è sicuro al 100% che questi giochi vengano effettivamente rilasciati, dato che è possibile che siano stati utilizzati solo per motivi di sviluppo interno, ma il fatto che ne siano presenti le cover ufficiali, ordinate tra l'altro in ordine alfabetico come per tutti gli altri giochi, farebbe pensare per davvero a un loro imminente arrivo.

Come sempre vi invito a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni del caso, ma le prossime settimane potrebbero rivelarsi ancora più interessanti per chi è iscritto al Pacchetto Aggiuntivo.

Ovviamente monitoreremo come sempre la situazione e vi terremo aggiornati non appena arriveranno comunicazioni ufficiali in merito.