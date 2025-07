Il catalogo GameCube di Nintendo Switch Online si aggiorna ufficialmente per la prima volta: da questo momento è infatti disponibile il quarto gioco gratis del catalogo, che è allo stesso tempo il primo omaggio distribuito per il mese di luglio.

Come vi avevamo già anticipato la scorsa settimana, si tratta di Mario Smash Football, noto anche con il nome originale di Super Mario Strikers, primo capitolo della saga spin-off calcistica ambientata nel Regno dei Funghi.

Un omaggio che dovrebbe interessare in particolar modo chi ama il gioco del calcio, anche se ovviamente sarà una versione molto più aggressiva del celebre sport: non mancheranno spintoni e power-up, oltre che potentissimi e imparabili tiri che varranno più di un goal per la propria squadra.

La serie ha recentemente ricevuto un nuovo capitolo su Switch (lo trovate su Amazon): l'arrivo di Mario Smash Football vi permetterà dunque di scoprire le origini della saga, con un gameplay che resta ancora oggi molto divertente.

Vi ricordo che il catalogo GameCube è disponibile solo per chi è iscritto al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, ma come requisito aggiuntivo sarà necessario avere una console Switch 2: l'app non è infatti disponibile per le console originali.

Nel caso abbiate già scaricato sulle vostre console l'applicazione dedicata, ma non doveste ancora vedere Mario Smash Football in elenco, dovrete assicurarvi di averla aggiornata all'ultima versione disponibile, rilasciata proprio nelle scorse ore.

Potete verificare manualmente la disponibilità degli ultimi aggiornamenti premendo il tasto "+" sull'applicazione e dirigendovi all'opzione "Aggiornamento software", per poi avviare la ricerca: in brevi istanti dovrebbe avviarsi automaticamente il download della nuova versione.

Una volta completata l'operazione, vi basterà aprire nuovamente l'app dedicata al Nintendo GameCube per trovare Mario Smash Football pronto ad attendervi.

Lo spin-off calcistico si aggiunge dunque a F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker e SoulCalibur II come uno dei 4 classici attualmente disponibili: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena verranno annunciate le date per gli altri giochi già confermati.