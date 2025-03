Nintendo conferma il pulsante extra "segreto" di Switch 2

A pochi giorni dal prossimo Nintendo Direct, e a poche ore dall'ultimo andato online poco fa, una pubblicità di Switch 2 finalmente fa luce sul misterioso pulsante extra dei Joy-Con della nuova console.

Il pulsante extra era emerso nel primo video di Nintendo Switch 2, ma all'epoca l'azienda non aveva fatto nessuna comunicazione al riguardo, né spiegato se fosse effettivamente un pulsante e le sue funzionalità.

Ora, grazie a una pubblicità della console (come riporta VGC), vediamo per la prima volta scritto "C" sul pulsante misterioso.

Il misterioso pulsante C avvistato nei prototipi dei nuovi Joy-Con trova finalmente una conferma, così come il suo posizionamento sul controller da impugnare a destra.

La scoperta è avvenuta in modo del tutto casuale, grazie all'analisi delle immagini promozionali dell'applicazione "Nintendo Today" pubblicate sull'Apple App Store.

Con Nintendo Switch 2 che sta arrivando nei centri di stoccaggio, a quanto pare, ovviamente le pubblicità a corredo cominciano a essere quelle definitive.

Tra le varie schermate che illustrano le funzionalità dell'app, una in particolare ha catturato l'attenzione degli osservatori più attenti, ovvero la fotografia della console che accompagna i testi.

Per la prima volta, Nintendo ha mostrato quello che sembra essere il design definitivo del Joy-Con destro della Switch 2, completo del misterioso pulsante aggiuntivo.

È interessante che la console abbia un pulsante addirittura extra, visto che non è che quelli attuali fossero pochi o insufficienti. Come verrà implementato? Integrazioni al di fuori della stessa console?

Chissà che possa essere un modo per rimettere al centro anche la magia dei Joy-Con in un certo senso. Di cosa stiamo parlando? Recuperare il nostro fantastico SpazioGames Originals al riguardo.

Non ci resta che aspettare il 2 aprile per saperne di più, con il Direct dedicato. Per quello attuale, invece, potete recuperare tutti gli annunci a questo indirizzo.