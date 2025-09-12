Quello che inizialmente sembrava un semplice rumor nato da una foto sospetta di deodoranti a tema, sta prendendo corpo grazie a una serie di indizi sempre più concreti: secondo le ultime registrazioni di domini e marchi, il sequel del film potrebbe intitolarsi Super Mario Galaxy.

La svolta è arrivata con la scoperta che NBCUniversal ha registrato, nei primi giorni di settembre, diversi domini web molto specifici: il 3 settembre è stato acquisito supermariogalaxy.movie, seguito il 10 settembre da supermariogalaxy-lefilm.com e supermariogalaxy-lapelicula.com, pensati per i mercati francese e spagnolo.

Una mossa che non garantisce automaticamente il titolo ufficiale, ma che lascia intendere una pianificazione mirata piuttosto che una semplice cautela preventiva.

Il tutto acquista maggiore credibilità se collegato a un’immagine comparsa su Reddit due mesi fa, che mostrava due deodoranti Old Spice in edizione limitata con logo Super Mario Galaxy, uno dedicato a Luigi e uno a Yoshi. All’epoca la foto fu bollata come un falso, anche perché una delle lattine riportava un Tostarenan, personaggio proveniente da Super Mario Odyssey più che da Galaxy.

Eppure, controlli successivi hanno rivelato che Procter & Gamble aveva registrato già a luglio i marchi “Desert Detour” e “Brooklyn Bounce”, i nomi delle fragranze delle due lattine, oltre ad altri come “Cosmic Quest”, “Castle Crush” e “Space Mischief”. Questo suggerisce una linea promozionale coordinata legata proprio all’uscita del film.

Se autentici, i prodotti promozionali potrebbero persino anticipare elementi della trama: “Desert Detour” rimanderebbe a un viaggio nel deserto per Luigi, con la presenza dei Tostarenan, mentre “Brooklyn Bounce” per Yoshi confermerebbe un ritorno a New York, già accennato nella scena post-crediti del primo film. La nuova avventura cinematografica di Mario potrebbe quindi mescolare ambientazioni terrestri e viaggi spaziali, ampliando la portata narrativa oltre l’universo di Galaxy.

La vicinanza di questi indizi con il Nintendo Direct di settembre, della durata di 60 minuti, non sembra casuale. L’evento potrebbe essere l’occasione perfetta per annunciare ufficialmente il secondo film di Mario, parte di una strategia promozionale che sfrutta con abilità leak controllati e registrazioni mirate.