Flop di Starfield Shattered Space, parla Spencer: «Stiamo sempre imparando»

Bethesda Game Studios ha rilasciato l'espansione Starfield Shattered Space circa due mesi fa, ma la ricezione non è stata positiva.

Le critiche si sono concentrate sulla mancanza di nuove funzionalità e sul design ripetitivo delle mappe e delle missioni rispetto al gioco base (che trovate su Amazon).

Il DLC è infatti stato pesantemente criticato dall'utenza, abbastanza impietosa anche su Steam.

In risposta a queste critiche, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha dichiarato in un'intervista che Bethesda cercherà di bilanciare meglio lo sviluppo di future espansioni e aggiornamenti gratuiti (via Wccftech).

«Stiamo sempre imparando,» ha affermato Spencer, il quale ha spiegato che c'è stata una discussione interna su come gestire al meglio il rilascio di nuove funzionalità e contenuti.

«Starfield è un gioco in cui ho investito moltissime ore e che adoro davvero, ma hanno avuto questa cosa in cui hanno aggiunto funzionalità durante tutto l'anno e poi hanno avuto un'espansione. Penso che alcuni dei feedback sull'espansione siano: 'Volevamo più funzionalità'. E lui [Todd Howard] dice: 'Beh, avremmo dovuto aspettare per aggiungere i buggy?»

Spencer ha sottolineato che Microsoft non impone il rilascio di espansioni per ogni gioco, nonostante i recenti lanci come Diablo 4: Vessel of Hatred (recensito da me qui) e World of Warcraft: The War Within.

La decisione spetta ai creatori dei giochi: «Non ogni gioco avrà espansioni. Dipende davvero dai creatori quale piano hanno per le loro storie. Penso che sia un ottimo modo per riconquistare i giocatori che potrebbero essersi allontanati. Non mi piacciono le espansioni manipolative. Voglio che abbiano un punto di vista unico.»

Bethesda non ha ancora annunciato i prossimi piani dopo Starfield Shattered Space, ma l'azienda sembra intenzionata a imparare dall'esperienza per migliorare la qualità dei futuri contenuti aggiuntivi.

Ricordiamo in ogni caso che è stato da poco lanciato un beta update per Starfield su Steam: ecco di cosa si tratta.