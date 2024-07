Finalmente i fumetti di The Witcher anni '90 usciranno dalla Polonia

L'epopea di The Witcher si arricchisce di un nuovo capitolo: nata dai romanzi, diventata videogioco, la saga di Geralt di Rivia ha visto in realtà anche il debutto di una serie di fumetti già negli anni '90, che però non avevano lasciato la Polonia.

Così, come svelato in esclusiva da GameSpot, arriva per la prima volta in inglese la collezione dei fumetti originali polacchi degli anni '90. Dark Horse Comics pubblicherà The Witcher: Classic Collection, una raccolta di 296 pagine che include le sei storie a fumetti pubblicate in Polonia tra il 1993 e il 1995.

Questi fumetti, scritti da Maciej Parowski e disegnati da Bogusław Polch, adattano i primi racconti brevi dello scrittore Andrzej Sapkowski incentrati sul personaggio di Geralt di Rivia. La collezione proporrà le storie originali a colori con una nuova traduzione in inglese.

I titoli inclusi sono praticamente i racconti de Il Guardiano degli Innocenti, e nello specifico sono:

The Road of No Return

The Betrayal

Geralt

The Lesser Evil

The Last Wish.

L'uscita è prevista per il 18 marzo 2025 al prezzo di $30 e siamo in attesa di scoprire se ci sarà magari anche una distribuzione specifica per il mercato italiano, o se gli appassionati dovranno invece affidarsi all'importazione dal mercato statunitense.

La saga di The Witcher, nata dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, ha mosso i suoi primi passi negli anni '80, quando l'autore partecipò a un concorso letterario della rivista Fantastyka nel 1986, presentando il suo primo racconto con protagonista proprio l'oggi iconico Geralt di Rivia.

Il successo fu immediato e l'autore continuò a scrivere storie brevi ambientate in questo mondo fantasy ispirato al folklore slavo. La popolarità di Geralt crebbe rapidamente in Polonia, portando alla pubblicazione dei primi romanzi negli anni '90.

Col tempo, il franchise è cresciuto sempre di più, aprendosi a nuovi orizzonti e trasformandosi in un videogioco a opera di CD Projekt, nei fumetti che abbiamo visto e anche nella serie Netflix che, peraltro, dopo la defezione di Henry Cavill prosegue in direzione delle sue stagioni conclusive.

Sappiamo che in futuro ci saranno anche nuovi videogiochi dedicati al mondo dello strigo, anche se è emerso che non dobbiamo aspettarci che il futuro The Witcher 4 – anche se chiamarlo così è improprio – sia esattamente dietro l'angolo e vicino all'uscita: rimane, però, la priorità assoluta della compagnia polacca.