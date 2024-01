Final Fantasy XVI ha fin da subito fatto sfoggio della sua spettacolarità proprio grazie alle potenzialità tecniche di PlayStation 5 che lo hanno reso bellissimo da vedere. Tuttavia, almeno in una fase iniziale, Final Fantasy XVI poteva girare anche su PS4.

Questo nonostante Square Enix abbia più volte detto che Final Fantasy XVI esiste solamente grazie a PlayStation 5.

Non solo perché è stata Sony a permettere lo sviluppo del gioco, con il risultato che il titolo è oggi un'esclusiva console, ma anche per motivi tecnici.

È proprio l'hardware di PlayStation 5 a consentire l'esecuzione ottimale di Final Fantasy XVI, precisamente grazie alle potenzialità dell'SSD che hanno permesso agli sviluppatori di Square Enix di lavorare al meglio.

Tuttavia i piani iniziali dello sviluppo avevano l'obiettivo di far uscire il gioco anche su PlayStation 4, come ha svelato Naoki Yoshida in una recente intervista (tramite Gamespot).

«Le risorse stavano spingendo PlayStation 4 ai suoi limiti assoluti», ha dichiarato Yoshida spiegando come Square Enix stava lavorando al gioco in un primo periodo.

Per via dei limiti di PlayStation 4, Square Enix ha deciso di abbandonare lo sviluppo di Final Fantasy XVI su questa piattaforma:

«Ma alla fine, la serie Final Fantasy ha un certo livello di fedeltà grafica che ci si aspetta da essa, e quando abbiamo provato a eliminare praticamente tutti i caricamenti sulla versione PS4, c'erano alcune parti in cui dovevamo ridurre la qualità ad un livello inferiore a rispetto al XV.»

Con tutti i suoi problemi e asperità, insomma, Final Fantasy XVI ha mantenuto la promessa estetica in ogni caso.

Parlando di PS4, invece, la vecchia generazione di PlayStation sembra essere davvero dura a morire, come dimostrano i dati del 2023. La console è stata anche protagonista di un caso giudiziario singolare per Sony, che dovrà pagare una multa salatissima per colpa dei suoi controller.