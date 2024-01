Sony dovrà pagare una multa da €13.5 milioni a causa di PS4

Sony ha cercato di "abusare della sua posizione dominante nel mercato" per limitare la creazione e la diffusione dei controller PlayStation 4 prodotti da aziende esterne, o almeno questa è la dichiarazione delle autorità francesi che hanno multato Sony per €13.5 milioni.

All'Autorité de la Concurrence, l'autorità di regolamentazione francese, il mese scorso è stata inviata una segnalazione da parte del produttore francese di controller Subsonic di un comportamento scorretto da parte di Sony nei confronti dei controller third-party di PlayStation 4.

Secondo la segnalazione, Sony avrebbe adottato misure di contraffazione nel novembre del 2015 che causavano la disconnessione regolare dei controller di terze parti dalla console durante gli aggiornamenti di sistema. Un comportamento che, di fatto, mette in cattiva luce i controller non prodotti da Sony, inducendo nei consumatori l'idea che quelli prodotti dalla casa nipponica siano effettivamente migliori.

Nel corso delle indagini, l'Autorité de la Concurrence ha inoltre riscontrato che i produttori terzi hanno avuto difficoltà ad aderire al suo programma di licenza, sostenendo che Sony "si è rifiutata di comunicare" termini e criteri ai produttori che lo avevano richiesto.

Così, le autorità di regolamentazione hanno deciso di accusare e multare Sony (tramite Games Industry):

«La combinazione di queste due pratiche ha danneggiato in modo significativo l'immagine del marchio dei produttori terzi interessati. [...] Per quanto riguarda sia gli operatori che i distributori, rallentando la loro espansione sul mercato e portando alla loro possibile preclusione.»

Sony non ha commentato la vicenda nel momento in cui scriviamo, ma sarà molto interessante vedere come questa sentenza possa ripercuotersi anche su vicende simili della concorrenza.

Come Xbox che, poco tempo fa, ha dichiarato di voler bloccare ufficialmente tutti gli accessori non ufficiali di Xbox, causando reazioni decisamente inferocite da parte della community, tra l'impossibilità di organizzare tornei e il supporto ai giocatori disabili.

