PS4 è dura a morire, e il 2023 lo dimostra

Il 2023 non sarà stato l'anno di PlayStation 4, una console finita in soffitta a favore della sua sorella maggiore, PS5, sebbene a quanto pare la "vecchia" piattaforma Sony ha avuto ancora molto da dire.

Visto che giochi come la versione Remastered di The Last of Us Part II (che potete prenotare su Amazon) arriverà solo su PlayStation 5, le uscite su PS4 si contano sulle dita di una mano.

Advertisement

Sebbene quindi la vecchia PlayStation fosse data per spacciata nel corso dell'anno appena trascorso, i dati ufficiali dicono tutt'altro.

Come riportato da GamesIndustry.biz, sembra che PS4 sia ancora viva, visto che lo scorso anno nel Regno Unito le vendite della console last-gen di Sony sono aumentate di ben il 633% rispetto al 2022.

Questo numero è fortemente influenzato dalla scarsità di console dell'anno precedente, poiché la "coda" è stata drasticamente ridotta a causa della carenza di chip provocata dalla pandemia.

Ciononostante, questo dimostra che c'è ancora una domanda repressa per la precedente piattaforma PlayStation.

Per certi versi ha senso: il software per PS4 può essere acquistato a prezzi incredibilmente bassi, sia fisicamente nei negozi che in digitale su PS Store.

Ma è anche a prova di futuro: chiunque decida di passare a una PS5 sarà in grado di portare avanti tutti i suoi acquisti, quindi il rischio di acquistare PS4 mentre i prezzi della nuova generazione sono ancora relativamente alti è minimo.

Vale anche la pena di sottolineare che la maggior parte delle nuove uscite più importanti vengono ancora lanciate su PS4, molte delle quali con upgrade gratuito a PS5.

In realtà, mentre l'aumento percentuale sembra enorme, i numeri delle vendite effettive di PS4 saranno estremamente bassi.

Tuttavia, ciò ci ricorda che c'è ancora molto da giocare su questo dispositivo, e sospettiamo che continuerà a essere supportato ancora per diversi anni.

Basti pensare infatti che solo poche ore fa Konami ha ufficializzato la versione retail della compilation su Metal Gear Solid anche su PS4.

Senza contare anche che di tanto in tanto PS4 riceve ancora dei corposi update al firmware di sistema, quindi tutto da buttare non è.