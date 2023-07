Final Fantasy XVI rallenta nella seconda settimana: Zelda è troppo forte

Pur essendo disponibile su una sola piattaforma, PS5, Final Fantasy XVI ha avuto un debutto piuttosto importante, con oltre 3 milioni di copie al lancio tra quelle distribuite e quelle già vendute sulle piattaforme digitali. Secondo i dati che arrivano dal mercato del Regno Unito, però, ora stiamo assistendo a un piccolo rallentamento nel corso della seconda settimana di vita del gioco (quella terminata l'1 luglio scorso).

Come riferito da GamesIndustry, infatti, a riconquistare la vetta della classifica dei più venduti in Regno Unito è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che la settimana scorsa si era invece accontentato della seconda piazza. Secondo posto a cui invece cala ora FFXVI, precedendo la new-entry AEW: Fight Forever – il nuovo titolo di wrestling di casa THQ.

Secondo quanto rilevato da Gfk, il titolo di Square Enix ha avuto «un calo di vendite del 78% rispetto alla settimana precedente», anche se la classifica potrebbe essere diversa «una volta tenuto conto dei dati digitali: Nintendo non li include, mentre Square Enix sì». Nei numeri di FFXVI, insomma, sono incluse anche le vendite digitali, mentre in quelli di Zelda no.

La settimana precedente, oltre il 56% delle vendite di Final Fantasy XVI arrivava da PlayStation Store, secondo i numeri forniti da GSD Data e citati da GamesIndustry.

Di seguito, la classifica completa.

I più venduti in UK (settimana finita il 1 luglio 2023)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2) Final Fantasy XVI (1) AEW: Fight Forever (New Entry) God of War: Ragnarok (6) Mario Kart 8: Deluxe (7) FIFA 23 (10) Story of Seasons: A Wonferful Life (New Entry) Hogwarts Legacy (9) Call of Duty: Modern Warfare 2 (4) Sonic Origins Plus (3)

Vedremo come proseguirà il cammino dell'avventura di Clive e compagni. Per ora, è evidente come Tears of the Kingdom – nonostante altre release dai nomi imponenti, come anche quella di Diablo IV – continui a tenere serenamente su di sé le attenzioni (e i denari) dei videogiocatori.

Per approfondire la conoscenza con il capolavoro di Nintendo, che trovate anche su Amazon, vi raccomandiamo la nostra video recensione. Se, invece, volete scoprire di più su Final Fantasy XVI, la recensione in cui tuffarsi è questa.