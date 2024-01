Final Fantasy XVI, il team di sviluppo si prepara a nuove "sfide"

Final Fantasy XVI è stato un videogioco che ha richiesto sicuramente moltissimo impegno alla Creative Business Unit 3 di Square Enix, che si prepara ad un 2024 molto impegnativo non solo per quanto riguarda la sedicesima fantasia finale.

Dopo aver completato i lavori e consegnato il primo DLC, Echoes of the Fallen, di cui vi abbiamo parlato di recente definendolo una mezza delusione perché «completabile in meno di tre ore e non in grado di soddisfare coloro che desideravano qualcosa di più importante e imperioso da parte di Square Enix», il team sembra guardare avanti.

Advertisement

Non solo verso il secondo DLC e la release su PC di Final Fantasy XVI, annunciata qualche tempo fa, perché la Creative Business Unit 3 di Square Enix sembra che avrà un 2024 molto impegnativo.

In una recente intervista ne parla proprio Naoki Yoshida, produttore esecutivo di Final Fantasy XIV e XVI, raccontando che il team di sviluppo “intraprenderà nuove sfide” quest'anno, il che potrebbe potenzialmente indicare un progetto non strettamente correlato a Final Fantasy, o almeno un nuovo gioco:

«Nel 2024, Final Fantasy XIV celebrerà il suo decimo anniversario, apportando nuovi sviluppi e, allo stesso tempo, Creative Business United 3 si imbarcherà in nuove sfide. Per favore, prestate attenzione e aspettate con ansia!»

Di cosa si tratterà? Ovviamente non ci resta che aspettare.

Per quanto riguarda Final Fantasy XIV, poco tempo fa è stata annunciata a sorpresa una nuova espansione anche quando sembrava che il viaggio fosse finito. Si chiama Dawntrail e, senz'altro, sarà uno dei progetti su cui si focalizzeranno gli sforzi maggiori.

Per non parlare della release su Xbox, attesa a lungo dopo un'esclusività console PlayStation durata tantissimi anni, che espanderà ulteriormente la già ampia platea di pubblico di Final Fantasy XIV.

Se volete recuperare Final Fantasy XVI in ogni caso, sappiate che lo trovate su Amazon al miglior prezzo in questi giorni.