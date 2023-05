Final Fantasy XVI, il combat system si è ispirato (anche) a uno storico picchiaduro

Marvel vs Capcom 2 è stato tra le ispirazioni di Final Fantasy XVI, dal quale il team ha "copiato" per potenziare il combat system.

Già il recente trailer di lancio ci aveva mostrato dei combattimenti a dir poco adrenalinici, e adesso scopriamo anche alcune delle ispirazioni più importanti.

E se già è ben chiaro che Final Fantasy XVI non ripeterà gli errori del suo discusso predecessore, senz'altro andrà per strade inesplorate.

Sapevamo già che il team di sviluppo di questo progetto è molto eclettico, proveniente da produzioni molto importanti tra cui Devil May Cry, ma ora emergono anche le passioni dei suoi componenti.

Come riporta Game Informer, infatti, tra le ispirazioni del titolo relative al combat system c'è anche l'immortale Marvel vs Capcom 2.

Proprio il responsabile del combat system di Final Fantasy XVI è Ryota Suzuki che, oltre ad aver lavorato alla serie di Devil May Cry, ha prestato il suo lavoro per il citato picchiaduro.

Suzuki spiega che è il sistema di assist di MvC 2 in particolare ad aver dato alcune idee per FFXVI.



«Implementando quel sistema, siamo stati in grado di creare la sensazione di non solo uno contro uno ma più persone che combattono contemporaneamente», approfondisce Suzuki.

Lo stesso sistema renderà le battaglie Torgal, il cane da compagnia di Clive, ancora più dinamiche perché il compagni a quattro zampe sarà più autonomo negli scontri.

Infine anche le mosse speciali di Final Fantasy XVI devono la loro spettacolarità proprio a Marvel vs Capcom 2, che i giocatori del picchiaduro potrebbero trovare "familiari", per citare Suzuki.

Il titolo sembra essere davvero in grado di scuotere i fan, in un modo o nell'altro, e per una volta sarà completo fin dal day one.

