L'Xbox Games Showcase 2025 regala una grande notizia per gli utenti Xbox: Final Fantasy XVI e la trilogia remake di Final Fantasy VII (composta da Final Fantasy VII Remake, Rebirth e la futura parte finale) arriveranno per la prima volta sulle console Microsoft.

Dopo un periodo di esclusività su PlayStation 5 e successive versioni PC, i titoli espandono la loro disponibilità. Final Fantasy XVI è già disponibile su Xbox da questo momento. La trilogia di Final Fantasy VII, invece, è attesa per il prossimo inverno sulla piattaforma Xbox.

Con l'introduzione di questi titoli, tutti i giochi principali single-player di Final Fantasy sono ora giocabili su Xbox, consolidando l'ecosistema come una casa per la leggendaria saga.

Due edizioni saranno disponibili digitalmente su Xbox: la Final Fantasy XVI Complete Edition e la Standard Edition.

Grazie a Xbox Play Anywhere, potrete acquistare il gioco una volta sola e giocarci sia su console Xbox che su PC – con salvataggi completamente cross-platform, potrete riprendere la partita da qualsiasi piattaforma Xbox.

La Complete Edition vi offre l'esperienza completa di Final Fantasy XVI, inclusi tutti i DLC precedentemente rilasciati: Echoes of the Fallen e The Rising Tide. Se doveste acquistare la Standard Edition e innamorarvi del gioco, potrete comunque acquistare Echoes of the Fallen e The Rising Tide individualmente, oppure insieme tramite il Final Fantasy XVI Expansion Pass.

Un momento davvero importante per Xbox, che a questo punto si assicurerà con tutta probabilità la saga di Final Fantasy anche per il prossimo futuro.

Per tutte le notizie riguardanti l'Xbox Games Showcase 2025 vi consigliamo la nostra pagina dedicata dove trovate notizie e trailer: eccola qui.