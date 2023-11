Final Fantasy XVI al prezzo PIU' BASSO di sempre per il Black Friday!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se stavate aspettando una buona occasione per portare a casa Final Fantasy XVI, questa potrebbe essere quella giusta: l'action RPG di Square Enix, infatti, è proposto in corposo sconto in occasione del Black Friday, al punto che potete portarlo a casa al prezzo più basso dal lancio.

Final Fantasy XVI, chi dovrebbe acquistarlo?

Il prezzo di 80 euro di listino del day-one è un lontano ricordo: ora Final Fantasy XVI si porta a casa risparmiando tantissimo, ma cos'ha da offrire? Parliamo di un videogioco fortemente story-driven, dove il comparto narrativo e gli intrighi che coinvolgono i protagonisti sono al centro di tutto. Se, quindi, vi appassionano i giochi con colpi di scena e personaggi ben caratterizzati, qui troverete senz'altro pane per i vostri denti.

Per quanto riguarda l'esperienza interattiva, invece, parliamo di un action RPG votato all'azione in tempo reale, con pirotecnici effetti speciali. Niente a che vedere con i tradizionali Final Fantasy con combattimenti a turni: in questo caso, lo stile è decisamente più vicino a quello dell'amata saga Devil May Cry (da cui proviene il designer del combat system, non a caso).

Il gioco, inoltre, è estremamente accogliente – nel senso che il livello di difficoltà si adatta a chiunque, anche a chi non ha voglia di ingegnarsi troppo con i suoi combattimenti ad alto tasso d'azione e vuole semplicemente godersi la sua storia.

Potete scoprire di più dando un'occhiata alla nostra video recensione di Final Fantasy XVI, dove abbiamo analizzato nel dettaglio quanto fatto dal videogioco firmato da Naoki Yoshida.

