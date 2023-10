Final Fantasy VII Rebirth, i minigiochi sono un tuffo nel passato

Come saprete, Square Enix è al lavoro su Final Fantasy VII Rebirth, sebbene ora è tempo di un nuovo trailer dedicato ai minigiochi presenti.

Il seguito di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon) proseguirà infatti la storia di Cloud, Tifa e compagni, portandoli in location storiche viste anche nel gioco originale.

Come confermato anche nell'ultimo filmato, tra le varie ambientazioni ci sarà anche il Gold Saucer.

Ora, come riportato anche su PushSquare, il vero e proprio parco divertimenti dell’universo di Final Fantasy VII si mostra nuovamente, col ritorno di alcuni tra i minigiochi più amati dai fan.

Tra questi, spicca senza ombra di dubbio la corsa dei Chocobo, oltre ai vari cabinati arcade, il pugilato e la ormai leggendaria corsa sulla moto.

Relativamente ai celebri pennuti, i chocobo possono ora derapare - con tanto di scintille sull'asfalto - e dovrete andare a caccia di boost per raggiungere la massima velocità.

Il video della durata di circa 10 minuti presentato durante il Thailand Game Show 2023 è visionabile poco sopra, e siamo sicuri che sia solo un assaggio di quello che il Gold Saucer ci proporrà nella versione finale del titolo.

Ricordiamo, per i più giovani, che l'originale Final Fantasy VII è il primo capitolo che introduceva minigiochi sia collegati alla storia e non. Vale a dire che erano di fatto fruibili in qualsiasi momento dell'avventura, nel caso si sentisse il bisogno di deviare dalla trama principale e prendersi un attimo di respiro.

Ma non solo: alcune settimane fa abbiamo avuto modo di provare il gioco: leggete la nostra anteprima.

Infine, secondo un leak, il terzo capitolo della saga Square sarebbe entrato in pre-produzione e dovrebbe avere già un titolo ufficiale.