Final Fantasy VII Rebirth, è polemica sui Moguri

Final Fantasy VII Rebirth è uscito da pochi giorni e, sorprendentemente, i giocatori si sono chiesti che fine avessero fatto i Moogles (o Moguri, che dir si voglia).

L'avventura di Cloud e soci che potete vivere nel gioco completo (che potete prenotare su Amazon) sarà infatti ricca di riferimenti al gioco originale, personaggi inclusi.

Advertisement

I Moogles sono infatti un punto fermo della serie Final Fantasy e hanno avuto diversi ruoli nel corso degli anni.

Una cosa che di solito non cambia mai di questi simpatici animaletti è che sono quasi sempre adorabili, perlomeno fino ad ora.

I piccoli e fluttuanti personaggi sono stati infatti ridisegnati per il remake e ora hanno un aspetto leggermente inquietante, cosa questa che a qualche fan non è proprio andata giù (via GamesRadar).

È difficile stabilire con esattezza cosa renda questa versione dei Moguri così scomoda, ma ci sono alcune teorie.

Per cominciare, i piccoletti ora assomigliano di più a un koala - il che andrebbe bene di norma - ma c'è qualcosa di strano in un marsupiale con denti simili a quelli di un roditore, occhi estremamente espressivi e un corpo da orsacchiotto.

Su X/Twitter, i fan di Final Fantasy concordano sul fatto che il nuovo Moogle è "super inquietante" e "maledetto".

Paragonando il nuovo Moogle al design utilizzato in Final Fantasy XVI, i fan giapponesi affermano che è come vedere la foto del profilo online di qualcuno e poi incontrarlo nella vita reale e rendersi conto che non è la stessa persona.

«Come facciamo a passare da questo Moogle nel 16 a questo in FF7 Rebirth?», ha condiviso un utente nella discussione.

«Lo trovo ancora carino, ma il fatto che abbia espressioni facciali dettagliate e denti da roditore me lo fa sembrare fuori luogo», ha aggiunto un altro.

Questo sembra essere quindi ora un tema ricorrente tra i fan: molti affermano che i Moguri che si trovano in Kingdom Hearts sono il miglior design che abbiamo avuto finora.

Square stessa è intervenuta sulla questione, difendendo il "nuovo" design dei Moogles: «Stiamo affrontando il discorso... Amiamo tutti i nostri Moogles e non tollereremo la discussione, kupo!»

Moguri a parte, nella nostra recensione di Final Fantasy VII Rebirth, a cui abbiamo assegnato un punteggio di 8.9/10, trovate l'analisi completa del gioco.

Gioco che, a quanto pare, in versione fisica non starebbe vendendo un granché, rispetto a Remake.