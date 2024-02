Final Fantasy VII Rebirth è bello quanto pesante, preparatevi a fare spazio su PS5

Final Fantasy VII Rebirth sta arrivando e c'è una cosa che tutti i giocatori, sia quelli che conoscono la settima fantasia finale sia quelli che la vivranno per la prima volta, dovranno fare: liberare spazio all'interno di PS5 per installare il gioco.

Il secondo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII ci ha subito dato modo di capire che sarebbe stata un'esperienza davvero massiccia, per i suoi contenuti che passano dall'avventura principale fino al numero soverchiante di minigiochi che saranno al suo interno.

Advertisement

Tutta questa bellezza e questa pienezza si pagherà con tanto spazio da liberare su PS5, come riporta Kotaku: Final Fantasy VII Rebirth pesa 145.7 GB su console PlayStation.

Il titolo precedente nella sua versione Intergrade pesava 81 GB, e tra i videogiochi più pesanti su PS5 c'è Baldur's Gate 3 con i suoi 108 GB, che è comunque molto meno di quanto occupa Square Enix (e non che Larian Studios abbia creato un piccolo videogioco, anzi).

Cominciate a fare spazio, quindi, mentre avete ancora poche ore per preordinare Final Fantasy VII Rebirth e averlo al lancio: potete farlo tramite Amazon al miglior prezzo.

L'esperienza sembra essere davvero di grande livello, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in cui abbiamo definito Final Fantasy VII Rebirth «il modo migliore per portare questa iconica serie nell'era moderna, restituendo al grande pubblico le vecchie sensazioni di un tempo mentre si introducono nuovi sistemi di gioco che ci auguriamo possano essere la base per tutti gli altri capitoli che verranno».

Un titolo che sarà importante anche per altri motivi perché, stando alle ultime dichiarazioni, potrebbe essere uno degli ultimi videogiochi in cui ascolteremo la leggendaria musica di Nobuo Uematsu in maniera massiccia.

Il leggendario compositore ha infatti dichiarato di non avere più le energie per affrontare la colonna sonora intera di una nuova produzione videoludica, come vi abbiamo raccontato.