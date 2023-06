Final Fantasy VII Rebirth: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del remake di Final Fantasy VII. Inizialmente, il titolo sarà lanciato per PS5, ma non è da escludere il suo arrivo anche su PC in un secondo momento.

Final Fantasy VII Rebirth segue la storia del predecessore, Final Fantasy VII Remake, e conduce i personaggi principali fuori dalla città di Midgar, in un'avventura che si sviluppa a livello globale, alla ricerca di Sephiroth.

In termini di gameplay, Final Fantasy VII Rebirth manterrà lo stile di action RPG in tempo reale della prima parte, ma introdurrà alcune modifiche alla storia originale. L'ultimo trailer ha suggerito un'avventura open-world, permettendo ai giocatori di esplorare liberamente varie location e utilizzare caratteristiche come i Chocobo cavalcabili.

Tutti i personaggi principali del gioco originale, inclusi Cloud, Barret, Tifa e Aerith, faranno il loro ritorno. Si prevede inoltre l'aggiunta di nuovi membri al party, come Red XIII, Cait Sith, Vincent Valentine, Cid Highwind e Yuffie Kisaragi.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile all'inizio del 2024 in esclusiva per Sony Playstation 5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

