Final Fantasy VII Rebirth, disponibile la nuova patch che migliora la grafica

Square Enix ha ufficialmente rilasciato uno degli aggiornamenti più attesi per Final Fantasy VII Rebirth: come già annunciato nelle scorse settimane, la patch 1.020 ha introdotto infatti diversi miglioramenti dal punto di vista grafico.

Il secondo capitolo della trilogia (che trovate su Amazon) è indubbiamente molto bello da vedere, ma al lancio ha riscontrato qualche piccolo problema di troppo giocando con la modalità prestazioni, con dettagli grafici spesso non all'altezza.

Il nuovo aggiornamento di Final Fantasy VII Rebirth intende porre fine a questo problema: il changelog ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua giapponese, segnala che adesso chi gioca con la modalità prestazioni potrà scegliere tra le opzioni grafiche "Sharp" e "Soft", in grado di offrire una diversa presentazione in base alle preferenze degli utenti.

Vengono inoltre segnalati miglioramenti in generale al frame rate e alla qualità grafica, oltre ad alcuni bug fix ed altre piccole novità, come la possibilità di cambiare la difficoltà per i minigiochi "Condor Fort" e "Gambit Gears".

Come segnalato da PlayStation Game Size su X, la patch 1.020 di Final Fantasy VII Rebirth ha un peso di 5.767 GB, portando così le dimensioni complessive del gioco completo a 146.001 GB.

Assicuratevi dunque di avere abbastanza spazio in memoria sulla vostra PS5 prima di procedere con il download, che comunque vi consigliamo di effettuare il prima possibile.

In futuro potrebbe esserci anche novità interessanti per uno dei minigiochi più amati del secondo capitolo della trilogia: il director ha infatti anticipato che Regina Rossa potrebbe perfino ricevere delle espansioni. Chi lo sa, magari seguirà lo stesso esempio di Gwent in The Witcher 3.

Ma se c'è qualcosa che mette tutti d'accordo è la bellezza della colonna sonora di Final Fantasy: presto potremo ascoltare le musiche di Rebirth in un nuovo concerto dedicato, che nei prossimi mesi arriverà anche in Italia.