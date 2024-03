Final Fantasy VII Rebirth, il nuovo update migliorerà la grafica

Dopo una lunga attesa, i giocatori hanno finalmente avuto la possibilità di scoprire Final Fantasy VII Rebirth nelle scorse giornate, il meraviglioso secondo capitolo della trilogia Remake.

L'ultima esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) si è fatta apprezzare particolarmente per via della sua resa grafica, nell'apposita modalità che dà la priorità alla risoluzione, ma ha fatto tuttavia notare qualche problema di troppo per chi preferisce un frame rate più elevato.

I fan hanno infatti segnalato che la modalità performance presenta al momento diversi problemi visivi, tra rese inconsistenti e spesso poco definite e una luminosità dei personaggi non all'altezza.

Anche nella nostra recensione dedicata avevamo sottolineato che a risoluzioni inferiori c'erano seri problemi con texture poco definite: un difetto che potrebbe però essere risolto a breve.

In un'intervista rilasciata a One More Game, il director Naoki Hamaguchi ha confermato di essere consapevole di queste difficoltà, annunciando che è in arrivo una nuova patch per migliorare la grafica di Final Fantasy VII Rebirth con quest'ultima modalità:

«Abbiamo ricevuto molti feedback che ci chiedevano se la modalità performance sarebbe stata migliorata oppure no. Vi ascoltiamo e siamo attualmente al lavoro su una patch di aggiornamento per migliorare questo aspetto. Non credo che la data di lancio sarà molto distante».

Hamaguchi ha anche confermato che uno degli aspetti che saranno migliorati in questo aggiornamento sarà la luminosità dei personaggi, che allo stato attuale può rendere «spaventose» le ombre dei protagonisti.

Allo stato attuale è evidente che Square Enix si sia concentrata maggiormente su una resa grafica migliore piuttosto che sulla modalità che favorisce il frame rate, ma fortunatamente le cose dovrebbero cambiare con quest'ultimo aggiornamento.

Ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più e quando sarà disponibile per il download.

Ricordiamo che per installare Final Fantasy VII Rebirth sulle vostre PS5 sono necessari oltre 145GB di spazio libero: vi consigliamo già da ora di fare un po' di spazio in più, in vista della nuova patch.

Square Enix ha fatto un lavoro immenso per riuscire a ricostruire ed espandere l'universo di Final Fantasy VII, ma il secondo capitolo ha dovuto fare a meno di una città che, stando a quanto lasciato intendere dagli sviluppatori, potrebbe tornare nell'ultima parte della trilogia.