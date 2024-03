Il concerto ufficiale di Final Fantasy VII Rebirth arriva in Italia: ecco i dettagli

Dopo aver fatto il suo debutto nella routine dei videogiocatori, Final Fantasy VII Rebirth si prepara anche a raccontare il suo mondo attraverso la musica, con il concerto ufficiale che avrà anche una data italiana.

AWR Music Productions e Square Enix hanno annunciato l'arrivo a Roma di Final Fantasy VII Rebirth Orchestra World Tour, il concerto basato unicamente sulla colonna sonora del recente capitolo remake della saga.

Advertisement

Dai classici di Nobuo Uematsu (in uno dei suoi ultimi lavori nel settore) alle nuove entusiasmanti opere di Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu, tutti eseguiti da un'orchestra e un coro di oltre 100 musicisti guidati dai rinomati direttori Arnie Roth ed Eric Roth, e con scene video ad alta definizione create in esclusiva per questa produzione ad accompagnare il concerto.

Nella tappa di Roma che si terrà all'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, nella giornata di domenica 15 settembre 2024 dalle ore 20:00, saranno ospiti anche Mitsuto Suzuki, compositore principale della colonna sonora di Final Fantasy VII Rebirth.

Suzuki sara' disponibile per un meet & greet con foto e autografi, che si terrà dopo la fine del concerto solo per i possessori dei biglietti VIP.

Trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale del concerto, mentre i biglietti saranno in prevendita dal 15 marzo alle 12:00 su TicketOne fino ad esaurimento.

Un modo perfetto per celebrare Final Fantasy VII Rebirth, mentre i giocatori si godono l'avventura anche se non sta vendendo quanto Square Enix pensava, probabilmente. Il lancio in edizione fisica non è stato fallimentare, ovviamente, ma ancora è inferiore a quello di Final Fantasy XVI. Potete rimediare acquistando Rebirth su Amazon al miglior prezzo.

A proposito di concerti, di recente anche The Legend of Zelda ha celebrato nuovamente le sue musiche immortali, con un piccolo concerto che è stato reso disponibile in maniera completamente gratuita.