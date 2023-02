Cuphead e Final Fantasy è il crossover che non pensavamo mai di vedere

Cuphead e Final Fantasy non sono due videogiochi che vanno molto a braccetto, a meno che non ci sia di mezzo Yoshitaka Amano e una versione fisica ad hoc per il Giappone.

Cuphead, il titolo di culto uscito originariamente su Xbox non ha mai avuto finora un’edizione fisica, perché fu pubblicato in digital delivery (ma anche su Amazon).

Ci sono infatti voluti ben cinque anni prima che il titolo di Studio MDHR avesse una sua edizione fisica, un tempo lunghissimo se pensiamo al successo che ha riscosso.

E, già che c’era, il team si è fatto prendere la mano creando anche una Collector’s Edition pazzesca, con tanto di marionetta vera.

Ma l’edizione speciale pensata per il Giappone è ancora più unica perché contiene un artwork speciale ad opera di Yoshitaka Amano.

L’artista si è prestato per Cuphead portando l’estetica di Final Fantasy nel mondo delle due tazzine combina guai.

Il titolo di Studio MDHR è il simbolo dell’animazione occidentale, in particolare staunitense, mentre Amano lo è per quanto riguarda l’estetica orientale.

I due mondi non dovrebbero sposarsi granché ma l’arte trova sempre una via, a quanto pare.

We're elated to reveal our collaboration with the legendary Yoshitaka Amano!

Paying homage to classic fantasy RPGs, Amano-san's art will adorn the DLC soundtrack included in 1st Run copies of Cuphead's Japanese Physical Edition.

Global pre-orders here: https://t.co/wMuBoimLeX pic.twitter.com/mz1YolDaq5

— Studio MDHR (@StudioMDHR) February 15, 2023