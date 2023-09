Final Fantasy IX, Square potrebbe averne anticipato il ritorno

Da diversi mesi si rincorrono le voci su un remake di Final Fantasy IX, uno dei capitoli della saga Square più amati dai fan.

Dopo il successo del remake del settimo capitolo (che potete trovare su Amazon), la compagnia nipponica potrebbe decidere di riportare in vita anche il nono capitolo.

Advertisement

Difatti, da anni i fan chiedono a gran voce un rifacimento, desiderio che forse potrebbe concretizzarsi.

Ora, dopo aver ammirato il fan-remake di FFIX in UE5, ora sarebbe arrivato un nuovo accenno circa un nuovo progetto dedicato al gioco.

Come riportato anche su ResetEra, l'utente TheKupoxBooper si è accorto che in un banner di Square per l'imminente Tokyo Game Show 2023 campeggia anche un'immagine di Final Fantasy IX che mostra il volto di Gidan.

«Non sono sicuro che questo banner del TGS significhi qualcosa», ha scritto l'utente, «ma trovare FF9 qui è un po' strano, spero che significhi qualcosa ma non so».

In effetti, l'immagine mostra tutti giochi effettivamente pubblicati da Square in tempi recenti, come Crisis Core Reunion, ragion per cui la presenza di Final Fantasy IX "stona" e non poco.

Vero anche che, molto più realisticamente, potrebbe trattarsi solo la conferma dell'inizio di una serie di sconti a tema su alcuni giochi di successo, incluso FFIX.

Staremo a vedere quindi se si tratta in effetti di un anticipazione a un nuovo progetto legato al nono capitolo non ancora ufficializzato. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ad ogni modo, la nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere in ogni caso a questo indirizzo.

Ma non solo: restando in tema, una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale è in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Per concludere, parlando ancora di classici senza tempo, alcune settimane fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro classico immortale molto apprezzato.