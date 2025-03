Final Fantasy IX Remake si avvicina: «Stiamo preparando diversi progetti»

Forse Square Enix si sta finalmente preparando a svelare il chiacchieratissimo remake di Final Fantasy IX, a giudicare dalle ultime mosse preparate dalla compagnia per celebrare questo capolavoro.

Nelle scorse ore è stato infatti aperto un sito ufficiale dedicato al nono capitolo della saga, con lo scopo di festeggiare il suo 25esimo anniversario: ricordiamo infatti che uscì per la prima volta il 7 luglio 2000, rivelandosi fin da subito uno dei capitoli più amati della saga (trovate l'edizione Switch su Amazon, se volete recuperarlo).

Ma come prontamente segnalato da Wario64 su X, Square Enix ha anticipato l'arrivo di diverse novità in arrivo per gli appassionati:

«Stiamo preparando diversi progetti, che includono merchandise e collaborazioni, per festeggiare il 25esimo anniversario».

Inutile sottolineare che si può tornare a sperare in un reveal di Final Fantasy IX Remake, considerando che non è stata ancora chiarita la natura di questi progetti e che, secondo le precedenti indiscrezioni, lo sviluppo sarebbe già a buon punto.

Per il momento, gli unici progetti confermati sono un artbook, una lotteria per il 25esimo anniversario, occhiali a tema e altro merchandise ufficiale, oltre alla colonna sonora in vinile.

Ovviamente non possiamo sapere se e quando sia previsto l'annuncio del remake, ma è chiaro che queste celebrazioni in grande stile possono rappresentare un grande indizio per i piani di Square Enix.

Per il momento, posso solo suggerirvi di prendere il tutto con le dovute precauzioni e continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

Nelle scorse giornate era trapelata anche una possibile serie animata di Final Fantasy IX, anche se a causa di diverse complicazioni è stata probabilmente cancellata: chissà se questi festeggiamenti saranno anche un'occasione di riprendere il progetto.