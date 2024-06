Final Fantasy 9 Remake potrebbe non essere così lontano

Da mesi si parla di un remake di Final Fantasy 9, ma del gioco al momento non abbiamo visto ancora nulla.

Dopo Final Fantasy 7 Rebirth (che trovate su Amazon), Square Enix avrebbe infatti in serbo un'altra "operazione nostalgia".

Diverse settimane fa, un leaker aveva reso noto che l'idea dietro al remake di Final Fantasy 9 era di essere il più fedele possibile al gioco originale, e quindi meno ambizioso della trilogia remake di FF7.

Ora, come riportato anche da Wccfech, lo sviluppo del presunto remake di Final Fantasy 9 procederebbe bene e Square Enix potrebbe rilasciare il gioco prima del mese di aprile 2025.

Almeno, questo è ciò che ha detto “Midori”, noto leaker di SEGA/Atlus, su X qualche ora fa.

Il mese scorso, dopo varie affermazioni da parte di altri leaker, sempre “Midori” ha dichiarato che il remake è effettivamente in lavorazione, pur non fornendo ulteriori informazioni sul remake.

Secondo “Midori”, il remake è stato inizialmente affidato a un altro team, ma lo sviluppo è cambiato perché Square Enix non era soddisfatto del risultato.

Sebbene il leaker non possa confermare una data di uscita per il remake, lo sviluppo del titolo è ora “molto avanti” e potrebbe essere rilasciato prima della fine dell'attuale anno fiscale di Square (che termina il 31 marzo 2025).

«Secondo le conversazioni, il titolo era stato originariamente affidato a un altro sviluppatore, ma Square non era soddisfatta e lo sviluppo si è spostato», ha scritto il leaker su X.

"Midori” ha aggiunto: «Lo sviluppo di questo titolo è ormai molto avanzato, ma non ho informazioni certe sulla portata di questo titolo o sul periodo di uscita. Questo titolo potrebbe uscire prima della fine dell'anno fiscale, ma al momento non ne sono certo».

Mentre è possibile che Final Fantasy 9 Remake possa essere multipiattaforma, resta da vedere se il gioco sarà o no presente all'Xbox Showcase di questa domenica.

«Ci sono piani per nuove informazioni su alcuni titoli Square all'Xbox Showcase. Non so se questo titolo sarà presente. Quindi è bene mantenere basse le aspettative in questo momento.»

Midori aveva anche rivelato che Square Enix non ha però attualmente in programma il remake di Final Fantasy 10, di cui pure si era parlato mesi fa.

Ricordiamo anche che questo è un momento nero per Square Enix: Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI e Foamstars non hanno soddisfatto le aspettative di vendita iniziali.