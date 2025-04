Final Fantasy IX Remake avrebbe già un titolo ufficiale

Il misterioso remake di Final Fantasy IX potrebbe aver già rivelato il suo titolo da oltre due mesi, stando a un’indiscrezione emersa di recente.

Un utente del subreddit GamingLeaksAndRumors ha riportato che un impiegato nel settore dei test di compatibilità per PC avrebbe avvistato una lista contenente il nome Final Fantasy IX: Timeless Tale all'interno del proprio ambiente di lavoro.

Curiosamente, lo stesso titolo è apparso su un vinile ufficiale annunciato da Square Enix in occasione del 25° anniversario del gioco, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Il leaker, noto come TomAto314, ha già azzeccato in passato il titolo di Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (gioco che trovate su Amazon) con un metodo simile, aumentando la credibilità della sua affermazione.

Nonostante il remake sia stato menzionato nel celebre leak di Nvidia di qualche anno fa, Square Enix non ha ancora fornito dettagli concreti sul progetto.

L'unica conferma indiretta è arrivata recentemente dall'insider NateTheHate, che ha dichiarato che il gioco è ancora in fase di sviluppo attivo.

L'assenza del remake per il 25° anniversario del gioco lascia i fan con l’amaro in bocca, ma il nuovo merchandising potrebbe essere un segnale che qualcosa si sta muovendo.

Se Final Fantasy IX: Timeless Tale fosse davvero il titolo del remake, sarebbe un nome perfettamente in linea con l'atmosfera fiabesca del gioco originale. Tuttavia, il fatto che l'unica "prova" sia un vinile commemorativo lascia qualche dubbio: potrebbe essere solo una coincidenza o una trovata di marketing per tenere alta l’attenzione.

Insomma, la speranza è l’ultima a morire, ma fino a una conferma ufficiale resta tutto un gioco di speculazioni. Alcuni sperano in un annuncio imminente, magari durante il prossimo Nintendo Direct, anche se le probabilità sembrano basse. Per ora, non resta che attendere e sognare. In caso, saremo i primi a segnalarvelo.