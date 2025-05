Il primo indizio su Final Fantasy VII Remake Part 3 arriva da... Magic

Pare proprio che Square Enix abbia deciso di lanciare il primo indizio su quella che dovrebbe essere una delle differenze proposte da Final Fantasy VII Remake Part 3 rispetto al gioco originale, riguardante il design di Sephiroth.

Tuttavia, questo indizio è arrivato in maniera inaspettata, dato che gli autori della saga hanno deciso di sfruttare a loro vantaggio l'imminente crossover di Final Fantasy con il celebre gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (che potete prenotare su Amazon).

Come vi ha già raccontato il nostro Valentino Cinefra nell'approfondimento dedicato, una delle carte dedicate a Sephiroth è stata disegnata da Tetsuya Nomura, con relativo fronte e retro che potete vedere direttamente nella nostra immagine di copertina.

I più attenti di voi avranno però notato che Safer Sephiroth è leggermente diverso da come lo ricordavate, dato che possiede entrambe le sue braccia: non si tratta di un errore, ma di una scelta ben precisa di design.

Con un post pubblicato sui canali social ufficiali di Final Fantasy (via Eurogamer), Tetsuya Nomura sottolinea infatti che «c'è un motivo» se il design è diverso rispetto a come appare nel videogioco originale, ma di non poter attualmente condividere ulteriori informazioni al riguardo.

È interessante sottolineare che Nomura ha parlato esclusivamente di «gioco originale», così come il fatto di non poter condividere ulteriori dettagli al riguardo: ciò sembra inevitabilmente un potenziale indizio per quello che sarà uno degli scontri più iconici di Final Fantasy VII Remake Part 3.

Il One Winged Angel dovrebbe dunque diverso da come lo ricorderanno i fan, con l'espansione di Magic che evidentemente ci ha potuto offrire curiosamente un primo sguardo.

Un dettaglio interessante riguardante questa carta è che Tetsuya Nomura l'ha disegnata come fosse un artwork unico: se ne possedete due copie e metterete i due design l'uno sopra all'altro, potrete dunque scoprire il disegno originale per come era stato concepito.

Di sicuro sappiamo che Square Enix è già attivamente al lavoro per lo sviluppo del terzo capitolo: nelle scorse giornate sarebbero già iniziate le registrazioni per il doppiaggio dei personaggi.