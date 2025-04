Final Fantasy 9, Square lo "omaggia": annuncio imminente?

Durante la giornata di oggi, Square Enix ha pubblicato sui propri canali social una citazione tratta da Final Fantasy IX, suscitando entusiasmo tra i fan e alimentando le speculazioni su un possibile remake o remaster del celebre titolo.

La frase condivisa, "My memories will be part of the sky", è una delle più iconiche del gioco originale, e la sua apparizione sui social media ha immediatamente attirato l'attenzione della community.

Questa mossa di Square Enix arriva in un momento in cui il franchise di Final Fantasy (che trovate su Amazon) sta vivendo un periodo di intensa attività.

Negli ultimi anni, il successo di Final Fantasy VII Remake ha dimostrato l'appetito del pubblico per le rivisitazioni moderne dei classici della serie.

Di conseguenza, le voci su un possibile remake di Final Fantasy IX si sono intensificate.

Secondo alcune indiscrezioni, lo sviluppo di un remake sarebbe in corso. L'insider noto come Midori ha riferito che il progetto è attivamente in sviluppo e avrebbe dovito vedere la luce entro la fine dell'anno fiscale, ovvero prima di aprile 2025 (cosa a questo punto abbastanza improbabile).

D'altra parte, Naoki Yoshida, produttore di Final Fantasy XIV, ha recentemente chiarito che non è coinvolto in alcun remake di Final Fantasy IX. In un'intervista, Yoshida ha sottolineato che, sebbene il gioco originale sia un titolo meraviglioso e di grande portata, al momento non ci sono piani concreti per un suo rifacimento.

È importante notare che Final Fantasy IX celebra quest'anno il suo 25º anniversario e Square Enix ha lanciato un sito web commemorativo e ha annunciato una serie di prodotti celebrativi, tra cui figure, peluche dei personaggi principali come Gidan, Vivi, Garnet e Steiner, artbook e una nuova raccolta della colonna sonora, inclusa una versione aggiornata di "Melodies of Life".

Quindi, nonostante l'entusiasmo e le speculazioni, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un remake o remaster di Final Fantasy IX. I fan dovranno attendere ulteriori annunci da parte di Square Enix per scoprire se il loro desiderio diventerà realtà.