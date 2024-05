Final Fantasy 9 Remake sarebbe "reale", ma non Final Fantasy 10

Del remake di Final Fantasy 9, progetto di cui si parla da mesi (forse anni), non abbiamo visto ancora nulla, né abbiamo avuto una conferma ufficiale della sua esistenza.

Dopo Final Fantasy 7 Rebirth (che trovate su Amazon) non è noto se Square abbia detto sì a un'altra operazione di rispolvero.

Mesi fa un leaker aveva rivelato che l'idea del remake di Final Fantasy 9 è di essere il più fedele possibile al gioco originale, e quindi non ambizioso come FF7.

Ora, come riportato anche da MyNintendoNews, la sempre affidabile leaker "Midori" ha commentato un paio di progetti che lo sviluppatore di videogiochi giapponese avrebbe in fase di sviluppo.

L'insider ha confermato le voci secondo cui Square starebbe lavorando a un remake dell'acclamato Final Fantasy 9, lanciato in origine nel 2000 sulla PlayStation originale per poi essere convertito su varie piattaforme, inclusa una versione Switch e una mobile.

Sempre Midori ha anche rivelato che Square Enix non ha attualmente in programma il remake di Final Fantasy 1o, di cui pure si era parlato mesi fa.

Square ha recentemente dichiarato di voler rendere tutti i suoi giochi multipiattaforma in futuro, quindi sembra probabile che il (per ora presunto) remake di Final Fantasy 9 possa arrivare anche su Nintendo Switch 2, oltre che su PS5 e Xbox Series X/S.

Del resto, è un momento nero per Square Enix: Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI e Foamstars non hanno soddisfatto le aspettative di vendita iniziali, quindi l'idea di puntare su un altro "grande classico" del passato sarebbe un buon modo per raggiungere quanto più pubblico possibile.

In attesa delle eventuali conferme ufficiali da parte del publisher nipponico (ci auguriamo non troppo in là), la nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete trovare a questo indirizzo.