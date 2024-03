Final Fantasy 9 Remake potrebbe aver mostrato i protagonisti

Da mesi si parla di un presunto di remake di Final Fantasy 9, sebbene ora sono apparse in rete alcune immagini che lasciano ben sperare.

Se avete giocato a Final Fantasy 7 Rebirth sapete che Square non è nuova a operazioni di rispolvero..

Del remake di Final Fantasy 9, progetto di cui si parla da mesi, non abbiamo visto ancora nulla, ma a quanto pare ora è tempo di novità.

Difatti, al panel del PAX East dedicato a Final Fantasy 14 Online è stata presentata la Collector's Edition di Dawntrail, prossima espansione di gioco.

In concomitanza questa edizione si riceveranno vari oggetti in game, ossia la mount di Arka, il minion di Garnet (da Final Fantasy 9) e il Chocobo brush.

Ma non solo: preordinando Dawntrail si otterranno inoltre anche gli orecchini di Azeyma e il minion di Gidan (protagonista di FF9).

Ai fan la presenza di tutti questi omaggi alla nona fantasia finale - con tanto di design originale - ha fatto drizzare le antenne, tanto che il producer Naoki Yoshida ha specificato che al momento si tratta di un segreto.

Facendo due più due, Yoshida potrebbe stare nascondendo l'annuncio del remake del nono capitolo del franchise, al momento ancora privo di una conferma ufficiale. Ovviamente, nel caso fosse, vi terremo aggiornati.

Restando in tema, secondo un leaker, l'idea del remake di Final Fantasy 9 è di essere il più fedele possibile al gioco originale, e quindi non ambizioso come FF7.

In attesa di tutte le conferme ufficiali del caso, la nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere a questo indirizzo.

Ma non è tutto: parlando ancora di classici senza tempo, diversi mesi fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro classico immortale.