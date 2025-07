Il 7 luglio 2000 usciva in Giappone Final Fantasy IX, uno dei capitoli più amati dell'intera saga creata da Square.

Oggi, a distanza di 25 anni, il titolo (avvistabile ancora su Amazon) viene ancora ricordato con affetto dai fan e celebrato come un vero e proprio testamento spirituale alla visione originale di Hironobu Sakaguchi.

Ambientato in un mondo fantasy dai toni medievali, ricco di castelli, navi volanti e magia, il gioco rappresentò un ritorno alle radici della serie dopo le sperimentazioni futuristiche di Final Fantasy VII e VIII.

Con personaggi carismatici come Gidan, Garnet, Vivi e Steiner, FFIX ha saputo toccare corde emotive profonde, affrontando temi come la mortalità, l’identità e il destino.

Nonostante questa eredità importante e un amore trasversale che dura da un quarto di secolo, l’ombra del silenzio continua a calare sul tanto chiacchierato remake. Dopo il famoso leak di NVIDIA GeForce Now nel 2021, in cui compariva anche un presunto Final Fantasy IX Remake, le speranze si sono accese, alimentate da rumor e indiscrezioni che si sono moltiplicate negli anni successivi.

Alcuni insider parlavano di un progetto in sviluppo interno, altri di un remake in stile FFVII Remake, ma senza combattimento action. Eppure, a oggi, non è mai arrivata alcuna conferma da parte di Square Enix.

Questo silenzio pesa ancora di più considerando la direzione presa dal publisher, che ha investito moltissime risorse nel rifacimento di Final Fantasy VII, diventato un ambizioso progetto in tre parti.

L’assenza di notizie su FFIX, in occasione di un anniversario così importante, lascia l’amaro in bocca a una community che continua a chiedere a gran voce il ritorno di uno dei capitoli più poetici e profondi della saga.

Un remake sarebbe l’occasione perfetta per riportare l’opera a un nuovo pubblico, senza snaturarne l’identità. Ma per ora, l’unica cosa certa è che Final Fantasy IX continua a vivere nei ricordi dei suoi fan, in attesa di quel ritorno che, per ora, sembra ancora molto lontano.