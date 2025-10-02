Dopo anni di speculazioni su cosa sarebbe accaduto al marchio FIFA una volta separatosi da EA nel 2022, oggi arriva la risposta che nessuno si aspettava: FIFA Heroes, un gioco di calcio a 5 che stravolge completamente l'approccio tradizionale del franchise. Al posto dei calciatori professionali che hanno dominato le console per decenni, i protagonisti saranno le mascotte ufficiali della FIFA, in un'esperienza che punta tutto su fantasia e divertimento familiare.

Il contrasto con il passato non potrebbe essere più marcato. Dove una volta c'erano Messi, Ronaldo e i campioni del calcio mondiale, ora troviamo Clutch l'aquila degli Stati Uniti, Zayu il giaguaro del Messico e Maple l'alce del Canada. Questi personaggi cartoon, presentati nel trailer di annuncio senza però mostrare sequenze di gioco effettive, rappresenteranno le tre principali nazioni nordamericane in un'avventura calcistica completamente reinventata.

Ogni mascotte avrà abilità speciali e mosse uniche, secondo quanto annunciato nel comunicato stampa ufficiale. I giocatori potranno cimentarsi sia in partite contro l'intelligenza artificiale che in sfide online multiplayer, mantenendo almeno questo elemento di continuità con la tradizione del marchio.

Christian Volk, Direttore Gaming ed eSports della FIFA, ha spiegato la filosofia dietro questa scelta radicale: "In FIFA, unire le persone attraverso l'amore per il calcio è sempre stata la nostra priorità. Con FIFA Heroes, i fan possono creare una squadra multiverso: mescolando i loro eroi di fantasia più cari, i giocatori preferiti e le nostre mascotte".

L'obiettivo dichiarato è ambizioso quanto inusuale per il mondo del calcio digitale. Volk parla di offrire "l'amore per il calcio a una nuova generazione, risvegliando al contempo la nostalgia e il divertimento per le famiglie e i giocatori più adulti cresciuti con FIFA". Il titolo si inserisce nel portfolio digitale calcistico sotto l'ombrello FIFAe, aggiungendo un nuovo pilastro all'ecosistema gaming in rapida crescita dell'organizzazione.

L'annuncio arriva in un momento particolare per il mercato dei videogiochi calcistici. Proprio questa settimana EA ha rilasciato EA Sports FC 26, l'ultimo capitolo della serie che ha ereditato il testimone del vecchio FIFA. Il gioco sembra essere stato accolto positivamente dai fan, mantenendo le qualità che hanno reso celebre il franchise negli anni, sia sotto il marchio FIFA che nella nuova incarnazione EAFC.

Dal 2022, quando EA e FIFA hanno ufficialmente chiuso la loro partnership, la casa di Redwood City ha dimostrato che il successo commerciale può sopravvivere anche senza il nome storico. EA FC continua a dominare il mercato dei giochi di calcio, lasciando alla FIFA il compito di ricostruire la propria identità videoludica da zero.

FIFA Heroes arriverà nel 2026 su tutte le principali piattaforme: mobile, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, anche se la data specifica rimane ancora un mistero. Questa strategia multipiattaforma suggerisce l'intenzione di raggiungere il pubblico più ampio possibile, puntando probabilmente su un modello di business diverso rispetto ai tradizionali giochi di calcio a prezzo pieno.