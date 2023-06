FIFA 23, svelato il TOTS della Serie A: ecco i migliori dell'anno

Dopo che, qualche tempo fa, erano state aperte ufficialmente le votazioni, ora siamo al giorno dell'annuncio ufficiale: oggi Electronic Arts ha infatti svelato il TOTS della Serie A per il suo calcistico FIFA 23. Si tratta del team of the season, ossia la formazione con i migliori giocatori dell'anno del nostro campionato.

Come vi avevamo anticipato, la decisione sull'undici finale è arrivata da una valutazione congiunta: al 50% ci sono infatti le preferenze espresse dai tifosi, che hanno scelto tra un'ampia rosa di nomi elencata nella nostra notizia precedente. Il restante 50%, invece, è stato costituito dalle scelte dei direttori delle testate giornalistiche sportive, che si sono espressi basandosi sul merito in termini di risultati sportivi e di fair-play, per i diversi calciatori.

Il risultato è una formazione dove c'è tantissimo Napoli. Gli azzurri campioni d'Italia hanno quattro titolari nella formazione (immancabili sicuramente sia Osimhen che Kvaratskhelia), mentre la Juventus si accontenta di tre. A completare lo schieramento sono tre giocatori del Milan e uno dell'Inter, mentre in panchina abbiamo rappresentate anche la Roma e il Lecce.

FIFA 23 - TOTS Serie A

Di seguito la formazione titolare così come è stata votata:

Wojciech SZCZESNY (Juventus)

(Juventus) Giovanni DI LORENZO (Napoli)

(Napoli) Gleison BREMER (Juventus)

(Juventus) Minjae KIM (Napoli)

(Napoli) Theo HERNANDEZ (Milan)

(Milan) Sandro TONALI (Milan)

(Milan) Adrien RABIOT (Juventus)

(Juventus) Nicolò BARELLA (Inter)

(Inter) Khvicha KVARATSKHELIA (Napoli)

(Napoli) Rafael LEAO (Milan)

(Milan) Victor OSIMHEN (Napoli)

In panchina, invece, i votati sono:

Chris SMALLING (Roma)

(Roma) Gabriel STREFEZZA (Lecce)

(Lecce) Paulo DYBALA (Roma)

(Roma) Lautaro MARTINEZ (Inter)

Sono sicuramente curiose, per i tifosi, alcune scelte, come l'assenza di Meret, o la presenza "solo" in panchina di Lautaro Martinez dopo un campionato sicuramente importante con l'Inter.

Agli amanti del pallone ricordiamo anche che questa è stata l'ultima stagione di amore tra la FIFA ed Electronic Arts: dal prossimo anno, infatti, gli appassionati vedranno il debutto di EA Sports FC, che come anticipato dovrebbe in realtà ereditare larghissima parte delle licenze che già deteneva.

Se, in attesa di quel giorno, volete saperne di più sul TOTS della Serie A di FIFA 23 (lo trovate su Amazon), date un'occhiata al sito ufficiale del publisher.