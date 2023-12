Fanatical offre giochi Steam a partire da 0,49 euro

Una nuova offerta di Steam e Fanatical offre vari giochi classici, alcuni dei quali compatibili con Steam Deck, a partire da 0,49 centesimi di euro l'uno.

Come ovvio, però, questa folle offerta di Steam è disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

L'offerta in sé non proviene da Valve, ma da Fanatical, un venditore autorizzato di codici Steam di terze parti, il che significa che è disponibile non solo per un periodo limitato, ma anche fino a esaurimento scorte (via ComicBook).

Al momento in cui scriviamo, i codici sono ancora in stock e il timer dell'offerta non è scaduto, ma la situazione potrebbe cambiare nel momento in cui state leggendo questo articolo (trovate il tutto qui).

Per quanto riguarda i giochi, troviamo chicche come Oddworld: Abe's Exoddus, Oddworld: Munch's Oddysee, Oddworld: Abe's Oddysee e Oddworld: Stranger's Wrath disponibili a solo 1 euro.

Se siete interessati a una di queste offerte, le potete trovare come parte della più ampia vendita promozionale di Fanatical, giustamente chiamata Dollar Collections, che come suggerisce il nome rende vari giochi e bundle a un prezzo di 1 dollaro (ossia 1 euro).

«Mettete le mani su un'enorme selezione di fantastici bundle, pacchetti, edizioni speciali e altro ancora, tutti a partire da un solo dollaro l'uno», si legge in una nota.

«Riempi il tuo carrello con una vasta collezione di bundle di giochi, tra cui Oddworld: Originals Pack, Learn Japanese To Survive! Trilogia, Rebel Galaxy & Rebel Galaxy Outlaw Double Pack, Survivalist Double Pack, The Cook, Serve, Delicious Trilogy! e molti altri ancora... Disponibile solo per un periodo limitato, fino a esaurimento scorte».

Ricordiamo che sempre Fanatical aveva anche offerto, per il Black Friday, un gioco gratis davvero particolare.

Se invece volete scaricare subito le due chicche gratuite su Epic Games Store di questa settimana, cliccate qui.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.